Julien Guirado violent avec Marine, il commence une thérapie psychiatrique

Julien Guirado s'est à nouveau exprimé au sujet de sa rupture avec Marine El Himer le 16 mai 2020 sur Instagram. Séparé depuis le mois d'avril de la jeune femme, celle-ci avait confié lors d'une interview à Gossip Room les raisons de leur rupture. "Pendant que j'étais avec Julien, j'avais moins le sourire. (...) Il m'a fait perdre confiance en moi, rabaissée mentalement, psychologiquement." expliquait-elle, bouleversée. Océane El Himer et leur frère Gauthier avaient également pris la parole en dénonçant les violences physiques que le jeune homme avait fait subir à Marine.

Je vais devenir un homme meilleur

Depuis, l'homme déclare vouloir changer et s'est même dit prêt à entamer une thérapie pour se soigner. En story, il confie : "J'ai décidé de soigner mon impulsivité, toute la haine qu'il y a en moi j'ai décidé vraiment de faire un travail sur moi-même". Conscient d'avoir eu des "comportements anormaux" par le passé, il révèle : "J'ai des paroles qui me causent beaucoup de tort dans ma vie depuis des années..."

Il poursuit : "Quand on a des hontes ou des faiblesses, il n'y a pas de honte à les pointer du doigt et moi j'ai décidé d'aller de l'avant et d'essayer de gommer tout ça au maximum.(...) Ça commencera par de la sophrologie, du yoga, le psy évidemment...". "En pleine remise en question" depuis sa rupture, le jeune homme reste optimiste et déclare : "Je vais surmonter tout ça, je vais devenir un homme meilleur et je vais faire tous les efforts pour."

Pour mener à bien sa thérapie, Julien compte se retirer des réseaux sociaux pour prendre du recul sur sa situation. Il explique : "J'ai pris un peu de distance avec les réseaux sociaux, pendant quelques temps je serai moins sur les réseaux parce que j'ai besoin de me retrouver." Une décision bénéfique pour le jeune homme qui confie néanmoins qu'il aurait dû avoir ce déclic avant de perdre son ex Marine...

Pour rappel, les femmes victimes de violences conjugales peuvent appeler le numéro gratuit et anonyme 3919 Violences Femmes Info ou contacter par SMS le numéro 114. Parmi les nouveaux outils mis en place par le gouvernement, le numéro national 08 019 019 11 permet désormais à des individus susceptibles d'être violents de bénéficier d'une écoute et d'une aide psychologique.