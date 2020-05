Julien Guirado violent envers son ex Marine: "Ce n'était pas des petites gifles"

La relation entre Julien Guirado et Marine El Himer a tourné au vinaigre en très peu de temps. Fou amoureux pendant plusieurs mois, allant jusqu'à se fiancer, le couple a décidé de se séparer en avril dernier. Sans entrer dans les détails, le candidat de télé-réalité confiait simplement être l'entier responsable de cette issue malheureuse. Depuis, ils se sont tous les deux faits discrets sur la Toile, jusqu'à ce mercredi 13 mai 2020.

Lors d'une interview accordée à Gossip Room, Marine a évoqué sa relation houleuse avec Julien, suggérant une emprise toxique de la part de son ex. "Pendant que j'étais avec Julien, j'avais moins le sourire. (...) Il m'a fait perdre confiance en moi, rabaissée mentalement, psychologiquement." Lorsque le journaliste avance alors que Julien pourrait être un "pervers narcissique", la belle brune, embarrassée, préfère couper court. "J'ai pas envie de parler de ça, je n'ai pas envie de... j'ai peur..." Si elle assure avoir encore des sentiments pour lui, un retour de flamme est en revanche hors de question. Et sa famille sera la première à s'y opposer comme elle le souligne.

D'ailleurs, à la suite de la diffusion de cette interview, son frère, Gauthier, a pris la parole via sa story Instagram. Très remonté, il a fait des révélations-chocs sur Julien Guirado. "Ça me fout les nerfs ! De savoir qu'elle s'est mise avec un conna** comme ça et que j'ai accepté ce conna** dans notre famille. J'ai juste un truc à dire, c'est que je respecterai ce conna** à partir du moment où la violence qu'il a eu envers ma soeur, où même ses ex, il l'aura envers moi. Mais pour l'instant, c'est juste un gros conna** qui frappe les femmes", a-t-il dénoncé.

On voyait qu'elle était mal

Gauthier poursuit en expliquant qu'il fait cette mise au point sans l'approbation de sa soeur, laquelle refusait que le sujet soit évoqué. "Marine, je l'aime, je serai toujours là pour elle. Elle ne voulait pas que j'en parle, mais c'est plus fort que moi parce que je n'ai jamais réussi à choper ce mec. D'ailleurs, la meilleure décision qu'il a prise, c'est de ne pas avoir été là quand j'ai récupéré Marine chez eux à Montauban." Ce n'est qu'au moment de leur séparation que la parole de sa soeur jumelle d'Océane s'est libérée, malgré quelques signes avant-coureurs. "Nous, on voyait qu'elle était mal, elle avait maigri du visage... Elle qui était toujours joyeuse était devenue aigrie, elle s'énervait tout le temps et on ne comprenait pas. Quand je l'ai su, j'ai voulu le détruire."

Un témoignage qui, il l'espère, aidera d'autres victimes de violence à briser le tabou. "Je pars du principe que ce genre de conna*** il faut les dénoncer parce qu'il y a frapper et frapper... Et d'après ce que Marine m'a dit, et j'ai vu les photos aussi, ce n'était pas des petites gifles. J'en parle pour que les gens sachent qui il est vraiment. Les femmes à qui ça arrive, ayez la force d'en parler."