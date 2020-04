Julien Guirado séparé de Marine El Himer : "Je suis l'entier responsable"

Coup dur pour Julien Guirado. Le jeune homme célèbre pour ses participations dans des émissions de télé-réalité est à nouveau célibataire. Sa romance avec Marine El Himer s'est terminée ce week-end et c'est très attristée que la jolie brune a fait ces révélations via sa story Instagram. "C'est à contre-coeur que je me dois de vous annoncer que j'ai décidé de mettre un terme à ma relation avec Julien. Je ne me prononcerai pas à ce sujet. Dans la vie, la raison prend le dessus sur les sentiments", a-t-elle simplement fait savoir.

Dimanche 12 avril 2020, Julien Guirado a confirmé ses dires en se présentant très abattu dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. "Yo les amis, j'espère que ça va. Je vous cache pas que ce n'est pas le plus beau jour de ma vie. Je crois que ça se voit sur ma tête... Je ne me coiffe même plus. Je suis pas au top quand même... Bon voilà, vous l'avez compris, je ne suis plus avec Marine. C'est pas évident", a-t-il confié, le moral au plus bas. Sans entrer dans les détails, l'ex de Martika reconnaît tout de même être le principal fautif dans cette issue malheureuse : "Sachez que je suis l'entier responsable, donc ça sert à rien de lui envoyer des messages, de m'envoyer des messages à moi. Je fais partie de ce genre de personne qui, quand il aime quelqu'un, il fait tout pour la détruire, voilà. Peut-être que certains se retrouveront à travers moi, je ne vous le souhaite pas, parce que c'est compliqué comme situation..." Professionnel coûte que coûte, Julien Guirado a enchaîné tant bien que mal en partageant l'un des ses nombreux "bons plans" avec ses abonnés. Un moyen pour lui de rester positif en cette période déjà incertaine.

Julien et Marine vivaient une relation houleuse depuis leur coup de foudre en 2019, essuyant même au passage quelques brèves ruptures. Mais depuis le mois d'octobre dernier, tout semblait aller pour le mieux pour les amoureux, qui décidaient même de se fiancer lors de la Saint-Valentin. Malheureusement, la personnalité de feu de chacun a semble-t-il fini par les rattraper pour mieux les séparer...