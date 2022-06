Julien Guirado très amaigri : sa dernière photo interpelle et inquiète

Depuis qu'il a beaucoup fait parler de lui en 2021 après avoir été accusé de violences envers son ex Marine El Himer, Julien Guirado se fait plutôt discret. Il a même mis un terme à sa carrière dans la télé-réalité, si ce n'est pour apparaître dans les programmes de Carla Moreau et Kevin Guedj pour MyCanal puis MyTF1. Mais ce jeudi 30 juin 2022, le jeune homme révélé dans la septième saison de Secret Story en 2013 a retenu l'attention en raison d'une photo toute particulière.

Sur Instagram, Julien Guirado a décidé de se dévoiler en maillot de bain et torse nu alors qu'il profitait du beau temps dans un beach club à Monte-Carlo. Jusque là, rien d'anormal et pourtant, le beau brun y apparaît très amaigri. Les commentaires inquiets et interpellés ne se sont alors pas faits attendre. "Fréro tu es bien maigre", "Tu es malade ?", "Comment il est maigre", "C'est quoi ce corps sans vitamines, faut manger à un moment", "Julien, tu fais attention à ta ligne, tu es sportif, c'est bien avoir une bonne hygiène de vie et manger sainement mais mange un peu hein", "C'est trop là ! C'est quoi ce corps ? Faut manger", "Punaise, oui il a beaucoup maigri, j'espère qu'il n'a pas de soucis de santé, que tout va bien", peut-on lire entre autres. Julien Guirado n'a de son côté pas réagi aux réactions soucieuses de ses abonnés.