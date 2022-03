Carla Moreau et Kevin Guedj parents : une série mexicaine à l'origine du prénom de leur fille Ruby ! (EXCLU)

Depuis qu'ils ont quitté Les Marseillais sur W9, c'est peu dire que Carla Moreau et Kevin Guedj tracent leur route avec succès ! Ils ont d'abord rebondi en devenant stars de leur propre télé-réalité intitulée La Mif et consacrée à leur quotidien. Et puis surprise, le couple a décidé de se diriger vers le groupe TF1. C'est désormais sur la plateforme MYTF1 que leurs fans vont pouvoir suivre leurs aventures, et plus particulièrement le déroulé en détails de leur mariage, avec la série-réalité Carla & Kévin : Le mariage. Car oui, à la fin du mois de janvier dernier, Carla et Kevin se sont dit "oui", d'abord lors d'une cérémonie civile à Marseille puis sous la neige à Courchevel. Pendant une semaine dans cette station de ski réputée, les candidats de télé-réalité ont célébré leur amour entourés de tous leurs proches... et de caméras.

Les équipes de TF1 n'ont en effet pas manqué un seul moment de cet événement : de l'organisation et du stress de Carla Moreau avant le lancement des festivités au moment d'échanger leurs émouvants voeux. Des séquences à retrouver dès ce vendredi 11 mars 2022 sur MYTF1. Purepeople.com a rencontré les amoureux qui ont notamment accepté de répondre à quelques questions pour notre nouveau format La famille d'abord. L'occasion pour eux bien sûr d'évoquer leur petite fille Ruby, née en octobre 2019.

La jolie blonde de 25 ans a justement expliqué l'origine de ce prénom plutôt original. "Ruby c'était une série que ma mère regardait, une série mexicaine. Et moi j'étais toute jeune quand je regardais et ça m'avait marqué parce que je trouvais cette fille Ruby magnifique et je me suis dit que si un jour j'avais une fille, je l'appellerai Ruby. Je trouve que c'est tellement rare, il y en a très peu et j'étais sûre que ça allait bien lui aller", a-t-elle déclaré à notre micro.

Carla Moreau et Kevin Guedj se sont également laissés aller à se confier sur les petits caprices de leur fille ou sur leur manière de concilier leur vie professionnelle et personnelle mais ils ont aussi réagi aux rumeurs incessantes les disant prêts à avoir un deuxième enfant. Sans tabou, le couple a également parlé de leur libido pendant la grossesse de Carla... Des confidences à découvrir dans notre vidéo exclusive dans notre diaporama !

