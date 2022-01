Carla Moreau et Kevin Guedj se sont mariés ! Les 1ères images de leur union

Ces derniers jours, les choses se sont accélérées pour Carla Moreau et Kevin Guedj. Deux ans après s'être fiancé, le couple a peaufiné les derniers détails pour leur mariage civil à la mairie de Marseille ! Car ce n'est que ce mercredi 26 janvier 2022 que les candidats de télé-réalité sont enfin devenus mari et femme.

Sur leurs réseaux sociaux, il était facile de comprendre que le grand jour approchait grâce aux indices qu'ils y laissaient. La veille de leur union, Kevin Guedj a par exemple passé sa soirée séparé de Carla Moreau, en compagnie de ses amis. "Ils m'ont préparé une petite soirée avant le grand jour", a-t-il indiqué sur Snapchat avant de partager des vidéos de sa sortie entre hommes au restaurant. "Ça m'a fait super plaisir, et voilà on y est, dernière ligne droite", ajoutait-il tout excité. De son côté, Carla Moreau gardait davantage le suspense mais au petit matin de ce mercredi, la jolie blonde de 25 ans n'a plus laissé de place au doute : "J'ai toute une équipe qui est venue travailler à la maison, coiffeurs, maquilleurs... J'ai trop hâte de vous montrer le résultat final."

Kevin Guedj est le premier à s'être dévoilé en tenue de mariage : un élégant costume trois pièces de couleur noire et accessoirisé d'une cravate rouge bordeaux à motifs. Quant à Carla Moreau, après avoir joué avec les nerfs des internautes en ne partageant au départ que quelques petits détails, elle a fini par apparaître dans un tailleur pantalon et haut bustier qu'elle a recouvert d'une veste avec des manches à volants. La jolie blonde était apprêtée des pieds à la tête, avec une parfaite manucure et un bijoux qui sublimait sa coiffure. Sa fille Ruby (2 ans) était sans grande surprise assortie à sa maman et portait une adorable robe blanche. (Voir notre diaporama).

Les Marseillais brillent par leur absence

Parmi les invités, on ne comptait bien sûr pas sur la présence de leurs ex-fratés Marseillais, à savoir Julien Tanti, Manon Marsault, Maeva Ghennam ou encore Jessica Thivenin. Ces derniers ont coupé tout contact avec Carla et Moreau depuis le scandale de sorcellerie qui avait éclaté en 2021 et qui accablait Carla Moreau. Le couple s'est quoi qu'il en soit uni devant leur nouveau groupe d'amis composé notamment de Julien Guirado, Allan Guedj (le cousin de Kevin), Alex Giudicelli ou encore Maissane. Lors de son discours, Kevin Guedj a par ailleurs précisé que les festivités devraient s'étaler sur "une semaine max". À noter également que les caméras ont bien évidemment immortalisé la cérémonie pour la saison 2 de leur série-réalité La Mif, attendue sur MyCanal très prochainement.

Rappelons que c'est lors de la saison des Marseillais aux Caraïbes, tournée en 2019 et diffusée en février 2020, que Kevin Guedj avait fait sa demande de fiançailles, lors d'un séjour à New York. Ils avaient ensuite pour projet de se dire "oui" quelques mois plus tard mais, en raison de l'épidémie de coronavirus, tous leurs plans avaient été chamboulés.

Félicitations aux jeunes mariés !