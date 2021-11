Carla Moreau "la personne à abattre" pour Les Marseillais : leur brouille évoquée dans leur nouvelle télé-réalité

Après quelques mois de suspense, le voile a enfin été levé ce mardi 2 novembre 2021. Carla Moreau et Kevin Guedj lancent leur projet dès la fin de la semaine, vendredi, sur MyCanal. Le couple sera la star d'une nouvelle télé-réalité intitulée La Mif. En six épisodes de 13 minutes, celle-ci sera consacrée à leur quotidien à Marseille et plus précisément à l'organisation du deuxième anniversaire de leur fille Ruby. Pour cela, ils se sont entourés d'un nouveau groupe d'amis aux visages bien connus : Maissane, Julien Guirado ou encore Allan Guedj, le cousin de Kevin. Preuve que Carla Moreau et Kevin Guedj ont définitivement tiré un trait sur leur ancienne famille des Marseillais.

D'ailleurs, dans la bande-annonce d'ores et déjà partagée, les candidats s'expriment brièvement sur cette rupture survenue au mois de février dernier après que le scandale de sorcellerie ait éclaté. "Kevin, dans ma vie, c'est mon point de repère. Il faut qu'il soit heureux, s'il ne va pas bien, ça m'affecte aussi. On a été bousculé par toutes les histoires qu'il y a eu ces derniers temps", confie Carla Moreau. Et pour son fiancé d'ajouter : "Carla, c'était devenue la personne à abattre autour de nous. Ce n'étaient pas des amis. Ça s'appelle une leçon de vie."

De l'histoire ancienne pour les amoureux qui se concentrent désormais entièrement au plus important, leur fille. "On a un enfant, c'est la plus belle merveille du monde", s'extasie Kevin en évoquant l'adorable Ruby.