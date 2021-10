Carla Moreau, scandale autour de sa fille : une "catastrophe", "flippant"... les internautes se déchaînent

Voilà maintenant plusieurs mois que Carla Moreau et Kevin Guedj travaillent sur un projet secret. Après avoir annoncé quitter Les Marseillais suite au scandale de sorcellerie, les candidats de télé-réalité n'ont en effet pas eu l'intention de se replier dans l'ombre. Bien au contraire, ils seront par exemple prochainement les stars d'un docu-réalité sur C8 réalisé autour de leur mariage à venir. Mais ce n'est pas tout. Au cours du week-end, Carla Moreau s'est saisie de son compte Snapchat pour se confier sur la création de leur propre marque de jouets ! Une marque pour laquelle leur fille Ruby (2 ans) est à l'honneur et qui est sobrement baptisée Rubyland.

"Vous allez pouvoir voir dès Noël le monde du Ruby avec RubyLand qui est donc une collection vue par un enfant de plusieurs jouets", a déclaré la jolie blonde de 24 ans. Un compte Instagram officiel a déjà été créé pour présenter ce projet. Les internautes peuvent y découvrir le tout premier produit, à savoir une poupée inspirée de Ruby. "Quel plaisir de partager avec vous notre première poupée Ruby de 40 cm ! Avec ses petites couettes et sa petite robe, n'est-elle pas cutie ? Ruby adore ses poupées", est-il légendé.

Rapidement, la poupée commercialisée a suscité de nombreuses réactions. Et pas que des bonnes. Les internautes ont notamment confié être quelque peu effrayés par ce jouet et ont déploré un manque de ressemblance. "La poupée fait peur", "Elle ne lui ressemble pas tellement...", "On dirait qu'elle va pleurer la poupée, quel dommage...", "Flippant", "La poupée est ratée !", peut-on lire en commentaires. D'autres ont également regretté que Ruby, à son jeune âge, soit la source de nouveaux revenus. "Sérieusement, arrêtez vos stupides projets de ce genre et laissez-là grandir loin de tout ça surtout si c'est pour présenter une catastrophe pareil et se faire de l'argent sur le dos d'une gamine", s'est agacée une abonnée.