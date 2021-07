Carla Moreau inséparable de sa fille Ruby même la nuit : le résultat sur sa vie intime avec Kevin Guedj

Après avoir fait profil bas un court moment pour laisser s'estomper le scandale de sorcellerie dans lequel elle s'est retrouvée mêlée, Carla Moreau a récupéré sa place d'influenceuse à succès sur les réseaux sociaux. Mais outre ses bons plans et codes promotionnels qu'elle peut délivrer, la jolie blonde de 24 ans est surtout très appréciée pour partager son quotidien en famille avec son fiancé Kevin Guedj et leur fille Ruby (1 an et demi). Cette dernière est d'ailleurs très présente sur les comptes Instagram de ses parents, ne les quittant même pas la nuit.

En effet, mardi 6 juillet 2021, Carla Moreau a fait savoir sur Instagram que sa fille dormait toujours avec son papa et elle. Une situation qui a fait se demander à un internaute si sa vie intime de couple en était perturbée. "Pas trop dur les moments intimes de couple en dormant avec Ruby ?", l'a-t-on questionnée. Et pour la jeune femme de répondre : "Non du tout, d'ailleurs c'est pour cela qu'on s'autorise quelques fois à partir tous les deux pour se retrouver." Il y a quelques jours par exemple, Carla et Kevin se sont offert un séjour romantique à Mykonos, en Grèce, où ils ont profité du beau temps pour faire trempette dans les piscines luxueuses de leur hôtel.

Pour rappel, en avril dernier, Carla Moreau s'était déjà exprimée sur ses nuits avec Ruby. Critiquée pour sa façon de faire, l'ancienne Marseillaise était montée au créneau. "Oui, je dors avec ma fille, je kiffe ça. Il n'y a pas de mal, il y a plein d'enfants qui dorment encore avec leurs parents, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière d'éduquer son enfant, dans tous les cas chacun est libre de faire ce qu'il veut et Ruby, ne vous inquiétez pas pour elle, je pense qu'elle est très très heureuse dans sa vie, elle a la joie de vivre, tout va bien", avait-elle mis au clair.