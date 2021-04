Carla Moreau, l'éducation de sa fille Ruby critiquée : elle pousse un coup de gueule

Carla Moreau n'était pas d'humeur à recevoir des commentaires négatifs de ses followers ce samedi 10 avril 2021. Sur Snapchat, la belle blonde de 24 ans a pris la parole après avoir constaté que l'éducation de sa fille Ruby (1 an) était critiquée. Ni une, ni deux, la fiancée de Kevin Guedj a recadré ses détracteurs.

"Je me suis un peu mal réveillée, vous m'avez tous envoyé des messages par rapport à ma fille qui dormait avec moi. Je vous explique : la chambre de Ruby n'est pas prête, avec la Covid les travaux ont pris du retard", a -t-elle d'abord déclaré. Et pour elle d'assumer son désir de ne pas quitter sa fille : "Oui, je dors avec ma fille, je kiffe ça, il n'y a pas de mal, il y a plein d'enfants qui dorment encore avec leurs parents, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière d'éduquer son enfant, dans tous les cas chacun est libre de faire ce qu'il veut et Ruby, ne vous inquiétez pas pour elle, je pense qu'elle est très très heureuse dans sa vie, elle a la joie de vivre, tout va bien". Décidée à faire comme bon lui semble, Carla Moreau a indiqué qu'il en serait de toute façon ainsi jusqu'à ce que Ruby choisisse de prendre son indépendance.

Celle qui a récemment semé le doute quant à une possible seconde grossesse n'a toutefois pas caché que sa routine avec son enfant lui imposait un rythme de vie bien différent. "Forcément, je dois me fixer à son sommeil, je dois monter dans le lit avec elle, dormir avec elle, je ne peux pas la laisser toute seule et donc c'est plus de travail que si je mettais mon enfant au lit à 20h et que je la retrouvais à 8h du matin mais c'est mon choix de faire ça", a-t-elle confié, faisant état d'une "relation très fusionnelle" avec le bambin. Pour conclure, Carla Moreau a appelé sa communauté à faire preuve de plus de tolérance en ajoutant : "C'était mon petit coup de gueule du matin." Message reçu !