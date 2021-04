Carla Moreau enceinte de son 2e enfant ? Elle dévoile un test de grossesse !

Carla Moreau semble s'être complètement remise du scandale de sorcellerie. Après avoir déserté les réseaux sociaux deux petites semaines, l'une des vedettes des Marseillais a fait un retour remarqué sur la Toile le 17 mars dernier. Elle reprenait alors enfin ses activités d'influenceuse et dévoilait au passage sa nouvelle silhouette. Car oui, durant sa mise en retrait, Carla Moreau a eu le temps de se métamorphoser. "J'ai perdu beaucoup de poids, faut le savoir, je fais du 34 maintenant, ça faisait très longtemps ! J'étais vraiment surprise mais trop contente ! Malgré des mauvaises histoires, il peut y avoir des choses positives...", s'est-elle réjouit.

Mais sa silhouette pourrait bien changé prochainement. Et pour cause, la compagne de Kevin Guedj - avec qui le mariage a été temporairement annulé - attendrait son deuxième enfant ! C'est elle-même qui a semé le doute sur Snapchat mercredi 8 avril 2021 en partageant une photo d'un test de grossesse. En plus d'être positif, celui-ci annonce qu'elle est enceinte depuis 1 à 2 semaines. Alors, sa fille Ruby (1 an) va-t-elle devenir grande soeur ou Carla Moreau s'amuse-t-elle à jouer avec les nerfs de ses abonnés ? Pour l'heure, le mystère reste entier.

Un nouveau bébé qui risque de faire jaser

Une chose est sûre, l'arrivée d'un nouveau bébé dans la vie de Carla Moreau risquerait de raviver les blessures des autres Marseillais. Et pour cause, la jeune femme de 24 ans a été accusée d'avoir souhaité du mal aux enfants de ces derniers lors de ses séances avec sa voyante. "Verser plus d'1 million d'euros pour souhaiter du mal à tous les enfants des Marseillais, avec la voix qui le dit, avec le numéro de téléphone qui apparaît, le virement du compte bancaire... (...) Souhaiter des malformations à tous les enfants des Marseillais. Jessica son enfant ce qu'il a eu [une atrésie de l'oesophage, NDLR], ma fille à la naissance [des problèmes de digestion pour lesquels elle a été hospitalisée], la fille de Liam la pauvre...", s'était insurgé Julien Tanti, furieux.

À noter toutefois que Carla Moreau prend un malin plaisir à faire croire à une nouvelle grossesse depuis longtemps maintenant. Déjà à la fin de l'année 2020, elle s'amusait à poster des photos de l'époque où elle était enceinte. Elle a même publié des images d'échographie et d'un baby-bump naissant. Kevin Guedj n'est pas en reste, lui qui est allé plus loin en postant une photo en novembre 2020 de sa main posée sur le ventre de sa future femme, légendant "Soon" ("bientôt" en anglais). Un message accompagné d'un émoji représentant une famille avec deux enfants. Affaire à suivre donc...