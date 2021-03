Carla Moreau et la sorcellerie : son mariage avec Kevin "annulé", nouvelles révélations...

Voilà déjà un peu plus d'une semaine que Carla Moreau est au coeur d'une sacrée polémique. La célèbre candidate de télé-réalité âgée de 24 ans a eu recours à de la sorcellerie avec sa voyante Danae pour nuire à ses camarades des Marseillais, dont sa meilleure amie Maeva Ghennam. Cette dernière est d'ailleurs particulièrement touchée par l'affaire et a bien du mal à faire face aux différents retournements de situations qui surviennent chaque jour. Car oui, la ligne de défense de Carla Moreau est qu'elle a été manipulée et forcée à poursuivre ses séances avec sa voyante depuis ses 17 ans et à lui verser de grosses sommes d'argent. Une enquête judiciaire a été ouverte à Marseille mais, en attendant d'y voir plus clair, la vie de la jolie blonde a assurément été bouleversée.

Avec son fiancé Kevin Guedj, Carla Moreau aurait même pris une décision très importante. En effet, d'après le blogueur Nabil El Moudni, les parents de Ruby (1 an) avaient prévu de se marier prochainement à Marseille. Un événement très attendu par le couple qui avait tout prévu. "Ils devaient se marier dans un grand yacht avec traiteur. Ça a été annulé", a-t-il annoncé. Un événement qui, comme le mariage de Julien et Manon Tanti, aurait dû être diffusé sur W9 par la suite. Mais il faut dire que la production des Marseillais aurait préféré faire profil bas dans cette affaire, allant jusqu'à envisager de la "gommer" du montage des épisodes de la saison en cours. De son côté, Carla Moreau n'aurait pas l'intention de retravailler pour l'instant comme le confiait récemment son agent Magali Berdah.

Que les fans ses fans se rassurent, Carla Moreau devrait toujours pouvoir compter sur le soutien de Kevin Guedj, avec qui elle doit emménager à son tour à Dubaï. "Le déménagement était déjà prévu parce que leur maison est en construction depuis un an. Donc, ils ont fait construire une maison de fou, ils vont y emménager", a assuré le blogueur. Et, preuve que leur relation est plus solide que jamais : Kevin s'est envolé dans la ville des Emirats arbes-unis pour convaincre ses amis Marseillais de l'innocence de sa compagne... sans grand succès jusqu'à présent. Carla Moreau devrait enfin prendre la parole ce lundi 8 mars 2021 dans Touche pas à mon poste.