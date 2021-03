Carla Moreau et la sorcellerie : la voyante en cause déjà condamnée par la justice...

Le 26 février 2021, un scandale a éclaté dans le monde de la télé-réalité. Maeva Ghennam racontait sur les réseaux sociaux avoir eu la preuve que sa meilleure amie Carla Moreau avait fait appel à une voyante dans le but de lui nuire. D'autres camarades des Marseillais (W9) auraient été victimes de cette sorcière, à la demande de Carla Moreau toujours. Une affaire qui a pris de grandes proportions en quelques jours. Son amoureux Kevin Guedj, mais aussi ses copains des Marseillais Julien Tanti et Manon Marsault n'en croient pas leurs oreilles. Mais qui est cette voyante au coeur du scandale ?

Une ancienne coiffeuse reconvertie en "sorcière"

Elle s'appelle Danaé Roux Custode, exerce à Marseille et se présente comme spécialiste de la magie noire et de la magie rouge. C'est à l'âge de 5 ans qu'elle a découvert son "don", comme elle aime le raconter sur ses sites en ligne. Mais ce n'est qu'en 2011, après une sorte de formation avec un mage africain, que cette ancienne coiffeuse s'est lancée dans "les travaux occultes".

Celle qui indique se faire surnommer "la sorcière de France" rejette toute magie noire et promet bien des miracles. "La magie blanche est une magie de lumière positive. Elle permet d'attirer la chance, d'aider à la guérison, à la protection, au désenvoûtement, à la santé et à la bonne humeur. Elle permet donc de dénouer de manière bienfaisante bon nombre de situations difficiles et complexes. La magie rouge est une branche de la magie blanche. Elle concerne et est employée dans de nombreuses situations qui peuvent être classées en trois domaines : les situations affectives, amoureuses et sexuelles", explique-t-elle.

Sa particularité ? Danaé Roux Custode travaille uniquement après signature d'un contrat avec son client. "Ce contrat vise à rembourser à 100% les sommes versées par mes clients en cas d'échec, tout ça dans le but de protéger tous mes clients", assure-t-elle.

La voyante déjà condamnée par la justice

Cette voyante rembourse-t-elle réellement les clients lésés ? Pas sûr... Beaucoup ne sont pas satisfaits des "travaux" de Danaé Roux Custode à lire les divers témoignages sur internet.

D'après Streetpress, repris par Voici, la voyante a déjà eu affaire à la justice en 2016. Après avoir pris connaissance de la multitude de témoignages négatifs "sur ses pratiques plus que douteuses" à son égard, détenus par l'INAD (l'Institut national des arts divinatoires, une association qui vient aide aux victimes de voyants et médiums), la sorcière marseillaise avait porté plainte. Elle réclamait 5000 euros de dommages et intérêts ainsi que 2000 euros pour le remboursement des frais de justice, dénonçant des "propos diffamatoires" portant "atteinte à sa réputation professionnelle". Le Tribunal de Grande Instance de Marseille l'avait déboutée. Danaé Roux Custode a été condamnée à rembourser les frais de justice de l'INAD à hauteur de 800 euros. L'année suivante, en 2017, à l'issue d'un deuxième procès, elle avait été à nouveau condamnée à verser 600 euros de remboursement de frais de justice à l'INAD.

Danaé, médium proche des candidats de télé-réalité

Sur les réseaux sociaux, ces derniers mois, Danaé Roux Custode s'affiche aux côtés de nombreuses personnalités du monde de la télé-réalité. Bastien de Koh-Lanta, Greg Yega des Marseillais, Jonathan Matijas des Anges, Bryan de Secret Story, Illan des Marseillais VS Le Reste du monde, Seby Daddy, Jazz, Julien Guirado, Vivian Grimigni ou encore Paga des Marseillais, tous prennent la pose avec la voyante. "Les premiers, ça a été ceux des Anges. Après, de fil en aiguille, ça a enchaîné. On peut dire que j'ai percé, oui", avait-elle lancé à nos confrères de La Provence en 2019.

Mais son expérience avec Carla Moreau est allée trop loin. Depuis quatre ans, la jeune candidate de télé-réalité de 24 ans subirait, d'après son agent Magali Berdah, des menaces de mort de la part de la voyante. Mais ce n'est pas tout : elle serait victime d'abus de confiance et de faiblesse. Danaé Roux Custode aurait soutiré de l'argent à Carla Moreau. Sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), la chroniqueuse Tiffany Bonvoisin révélait que Carla Moreau avait versé 1,3 million d'euros au total à Danaé Roux Custode.