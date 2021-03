Carla Moreau et la sorcellerie : elle a voulu s'en prendre à des Marseillais, la preuve !

C'est une onde de choc chez les Marseillais ! Depuis plusieurs jours, Maeva Ghennam confie sa peine sur ses réseaux sociaux. La jolie brune de 23 ans aurait découvert qu'une amie à elle a tentéde lui nuire en ayant recours à de la sorcellerie. Suite aux propos tenus par Maeva Ghennam, il n'a fait presque aucun doute pour les internautes qu'il s'agissait alors de Carla Moreau.

"Je ne parle pas sans preuve et je n'agis pas sans preuve (...) Manon (Marsault, ndlr) avait raison depuis le début. Je me suis excusée car je pensais qu'elle était jalouse et qu'elle avait fait une fixette sur cette personne (...) Je suis anéantie. J'ai mal. J'ai perdu une personne que j'aimais et que j'aime toujours. C'est dur de me dire qu'elle ne fera plus partie de ma vie", a écrit Maeva Ghennam sur Instagram.

Une affaire qui apparaît difficilement crédible et pourtant Marc Blata, un blogueur et ex-candidat de télé-réalité a apporté dans la foulée des preuves troublantes. Sur la Toile, celui qui a été vu dans Les Anges 5 (2013) n'a pas hésité à publier des messages audios à travers lesquels on y entend la voix de Carla Moreau en train de donner des instructions à sa voyante. La fiancée de Kevin Guedj demande entre autre à ce que le mauvais oeil soit jeté sur plusieurs candidats, dont Maeva Ghennam. "J'espère que ça va marcher. (...) Il faut vraiment obligatoirement qu'ils ne fassent plus Les Marseillais", déclare-t-elle.

Et ce n'est pas tout, Carla Moreau fait également le souhait d'être la plus grande star des Marseillais. "Il faut que moi je compte toujours plus que Kevin à la télé. C'est à dire que Benjamin et Florence (les producteurs des Marseillais, ndlr) m'écoutent uniquement moi, c'est moi la star du programme, je fais ce que je veux dans ce programme-là. Et s'il faut enlever le mariage de Julien et Manon dans la prochaine saison pour le remplacer par moi et Kevin, on le fait aussi. Soit ils ne font plus partie des Marseillais radicalement".