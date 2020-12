Carla Moreau et Kevin Guedj : Cambriolage, hospitalisation, embrouilles... leur horrible année

L'année 2020 rime avec cauchemar pour Carla Moreau et Kevin Guedj et pas seulement à cause du Covid-19. Le couple emblématique des Marseillais (W9) a vécu de nombreuses mésaventures comme leurs fans ont pu le découvrir sur les réseaux sociaux ou à la télévision.

Dès le mois de janvier, Carla Moreau et Kevin Guedj ont connu un événement traumatisant. Le 7 du mois, la belle blonde a révélé que leur maison avait été cambriolée. '"On est arrivés quand les cambrioleurs étaient encore là. Moi je suis rentrée toute seule dans la maison avec ma fille [qui avait trois mois à l'époque, NDLR] dans les bras. Ils essayaient de faire disjoncter la maison, donc je n'avais pas de lumière quand je suis rentrée et Kevin est arrivé deux minutes après. Il n'y avait plus d'électricité. Du coup, Kevin, est descendu en bas parce que c'est dans ma chambre qu'on remet l'électricité et en fait les cambrioleurs étaient là...", avait-elle révélé au bord des larmes. Les intrus ont tenté de prendre la fuite, le couple a donc rapidement contacté la police avant de se réfugier chez des voisins. Mais cela n'a malheureusement rien changé. "Pendant plus de deux heures après que la police soit venue, on a cherché partout, donc ils ont eu le temps de tout nous prendre et franchement je suis encore choquée. Ils ont fugué d'un côté et d'un autre en sautant du toit et la police n'était pas assez nombreuse pour les arrêter...", a-t-elle poursuivi.

Déménagements en série pour Carla Moreau et Kevin Guedj

Sans surprise, Carla Moreau était traumatisée et ne se sentait plus en sécurité chez elle. Le couple a donc pris une grande décision. Fin janvier, les deux candidats de télé-réalité ont annoncé qu'ils quittaient Marseille pour emménager à Londres. Les tourtereaux avaient ensuite partagé leur déménagement et leur joie mais ça, c'était avant que la Covid-19 perturbe leurs plans.

En mars, Carla et Kevin souhaitaient retrouver leurs proches pour vivre le confinement auprès d'eux. C'est donc ce qu'ils ont fait, laissant leurs affaires en Angleterre. A la fin du confinement, une question se posait donc : où allaient-ils loger ? Car la maison qu'ils avaient achetée entre-temps n'était toujours pas prête.



Après avoir passé plusieurs jours dans un hôtel à Monaco, puis avoir intégré le tournage des Marseillais VS Le Reste du monde, Carla et Kevin ont finalement trouvé une location. Mais ils ont fait face à une nouvelle désillusion. Début août, le beau brun a expliqué qu'il n'y avait pas la climatisation, pas de volets dans les chambres ou encore un lit cassé. Ils ont donc fui les lieux. Fin novembre, les amoureux étaient enfin propriétaires.

Hospitalisation et mariage reporté

Le 10 août, Carla Moreau a confié sur Snapchat que son fiancé avait été hospitalisé en urgence : "Hier midi, il s'est senti pas bien sur la route. Il a eu une grosse montée de fièvre et ses muscles se sont compressés. Donc on est directement allés aux urgences. Il y est resté cinq heures, ça allait mieux. La fièvre est remontée jusqu'à 40. Ils ont fait plein d'analyses. Ce n'est pas le coronavirus. C'est peut être une insolation ou une infection alimentaire." Le lendemain, Kevin a donné de ses nouvelles et assurait que ça allait mieux. "Je me suis vu partir. Je délirais complet. (...) Je suis monté jusqu'à 41,4 de fièvre. J'avais des larmes qui coulaient et elles étaient chaudes. Je ne sais pas si c'était une piqûre d'insecte ou un truc que j'avais mangé. J'ai cru que j'allais crever. Mais c'est passé ça fait du bien heureusement', avait-il notamment déclaré.

A cause de la Covid-19 - virus qu'ils ont attrapé à Londres -, ils ont préféré reporter leur mariage pour 2021 et n'ont donc pas encore eu le bonheur de se dire "oui" devant leurs proches. Le jour où cela arrivera, certains membres de la famille des Marseillais ne devraient pas être conviés à cause de certaines disputes.

Lors du tournage de la dernière saison des Marseillais VS Le Reste du monde, une grosse dispute a éclaté entre Carla et Jessica. L'épouse de Thibault Garcia reprochait à la jeune femme d'avoir manqué de respect à sa famille au cours d'une soirée. La belle blonde a également connu des tensions avec Manon Marsault qu'elle accuse d'être à l'origine de son comportement déplacé lors de cette fameuse fête. Ces tensions remonteraient en réalité à l'époque où Carla a fait une liposuccion. "Les disputes entre Manon et moi ont commencé par rapport à ma lipo il y a deux mois. (...) Quand je l'ai faite, je ne l'ai pas avertie et elle l'a mal pris. Elle l'a tellement mal pris qu'elle a harcelé les gens pour savoir si j'en avais fait une ou pas. (...) Au bout d'un moment, j'en ai eu ma claque. Je trouvais que sa façon de parler et son comportement étaient hautaines et méchantes (sic). Donc je lui ai dit ses quatre vérités en note vocale", avait-elle assuré le 1er septembre.

Reste à savoir si 2021 sera une année plus paisible pour Carla et Kevin.