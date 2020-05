Carla Moreau et Kevin sans maison: refuge dans le luxe en attendant une location

"Je vais chercher une maison... Je vous ai dit qu'on allait rentrer en France. Le problème c'est qu'avec les histoires de coronavirus, je pense que les gens se sont précipités pour louer des maisons et il n'y a plus rien ! Il n'y a plus rien du tout ! (...) La maison qu'on a achetée, on ne peut pas y habiter pour l'instant car il y a tout à refaire à l'intérieur, donc je ne sais pas comment on va faire... J'espère trouver d'ici au moins un mois une maison qui nous plaise parce qu'on va quand même y passer quelques mois, mais là pour l'instant c'est mal barré. On est mal barrés, mais carrément !", confiait avec inquiétude Carla Moreau il y a quelque jours. Depuis, la star des Marseillais, son fiancé Kevin Guedj et leur fille Ruby ont dû libérer la maison qu'ils louaient et se retrouvent sans logement.

Le couple a donc dû partir, mais il a trouvé refuge dans un endroit paradisiaque : Monte-Carlo. Et parce qu'ils en ont les moyens, ils logent pour le moment dans le luxueux hôtel Monte-Carlo Bay (compter entre 300 euros et 600 euros la nuit pour une chambre). "On n'avait pas de maison et on a dû quitter celle où on était. Du coup on s'est dit autant partir sur Monaco pour des vacances tous les trois", a raconté Carla Moreau sur Snapchat le 28 mai 2020.

Heureuse d'avoir un toit aussi beau que celui-là au-dessus de la tête, la star a aussi annoncé une bonne nouvelle : "On a peut-être trouvé une maison en location, il y a encore des papiers à remplir et elle n'est libre que mi-juin. Du coup on va en profiter pour rester sur Monaco, repartir sur Londres récupérer nos affaires et ensuite emménager. On s'est dit qu'on allait passer quelques jours de tranquillité tous les trois au bord de mer pour kiffer."

Mais il va falloir "kiffer" avec modération car, comme elle l'a expliqué ensuite, le service de restauration de l'hôtel est apparemment fermé et la piscine aussi. Dommage... Autre petit problème, leur fille dormant dans la même chambre qu'eux, Carla Moreau et Kevin Guedj sont contraints de rester dans le noir et de ne pas faire de bruit une fois qu'elle dort. De petits désagréments au paradis...