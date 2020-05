Carla Moreau bientôt sans logement ? "Je ne sais pas comment on va faire..."

L'année 2020 n'aura pas été des plus magiques pour Carla Moreau et Kevin Guedj. Au contraire, elle aura même débuté de la pire des manières. Souvenez-vous, en janvier dernier, le couple phare des Marseillais se faisait cambrioler son domicile dans le sud de la France. Pris de panique, ils décidaient alors de tout quitter pour s'installer à Londres. Et puis, le coronavirus est venu perturber leur nouvel équilibre.

Afin d'êtres entourés de leurs proches, Carla et Kevin ont abandonné leur nouvelle vie en Angleterre, laissant au passage toutes leurs affaires sur place. Pendant le confinement, ils ont finalement décidé de ne plus y retourner, mais un nouveau problème se pose : où vont-ils loger ? Car les parents de Ruby n'avaient pas envisagé autant de rebondissements en si peu de temps. S'ils ont gardé un pied-à-terre à Marseille, la maison de leurs rêves est bien loin d'être prête à les accueillir pour le moment.

Sur Snapchat lundi 25 mai 2020, la belle blonde a donc tout naturellement confié son inquiétude quant à la suite des événements. "Je vais m'occuper de chercher une maison parce que du coup, je vous ai dit qu'on allait rentrer en France. Le problème c'est qu'avec les histoires de coronavirus, je pense que les gens se sont précipités pour louer des maisons et du coup il n'y a plus rien ! Il n'y a plus rien du tout !", se désespère-t-elle. Et d'ajouter : "La maison qu'on a achetée, on ne peut pas y habiter pour l'instant car il y a tout à refaire à l'intérieur, donc je ne sais pas comment on va faire... J'espère trouver d'ici au moins un mois une maison qui nous plaise parce qu'on va quand même y passer quelques mois, mais là pour l'instant c'est mal barré. On est mal barrés, mais carrément !" En attendant d'y voir plus clair, Carla Moreau se console en organisant dès à présent le premier anniversaire de sa fille, attendu... en octobre prochain !