Carla Moreau : Sa fille de 7 mois insomniaque, elle alerte sur un traitement

Carla Moreau commence à trouver le temps long avec le confinement. Chaque jour, elle partage sur les réseaux sociaux ses coups de gueule vis-à-vis de la situation et, surtout, son impatience de retrouver le cours de sa vie. Mais ses affaires sont loin de s'arranger lorsque sa fille, Ruby, se met à s'agiter la nuit. Rien de véritablement anormal pour un bébé de 7 mois, sauf quand celui-ci rencontre des difficultés à s'endormir depuis qu'il est soumis à un traitement spécial.

Jeudi 30 avril 2020, Carla Moreau, inquiète, a demandé conseil à ses abonnés sur Snapchat. "Avis aux mamans !!", a-t-elle indiqué dans les vidéos d'elle qui s'enchaînaient. Elle raconte : "Je n'ai pas beaucoup dormi, Ruby non plus. Ça fait trois jours qu'elle est décalée. Le pédiatre m'a donné un cachet à lui donner parce qu'elle a des petites plaques d'eczema derrière la nuque. Mais j'ai l'impression que le cachet l'empêche de dormir la nuit. Elle a le sommeil super léger, elle ne fait pas ses nuits complètes alors qu'avant elle les faisait sans aucun problème depuis deux mois", a constaté la candidate des Marseillais. Et d'ajouter, désespérée : "Donc je vais rappeler mon pédiatre pour savoir si je dois continuer ou pas parce que franchement ça commence à être super dur. Et ça m'embête parce que j'ai tout fait pour la régler, elle était réglée comme une pendule !"

Mais Carla Moreau n'a pas attendu d'avoir son médecin au téléphone pour faire son propre diagnostic. Selon elle, la petite Ruby pourrait faire partie d'une minorité d'enfants à ne pas bien réagir à ce fameux traitement. "Je me dis qu'au lieu de lui donner la nuit ce cachet, je vais peut être lui donner le jour. Normalement, il se prend la nuit, mais on a regardé les contre-indications et en fait pour certains bébé de moins de 2 ans, un sur dix, ça cause des insomnies... Donc peut-être qu'elle fait partie de ces cas-là. En tout cas, j'espère que ça va être vite résolue", confie-t-elle. Si elle manque de quelques heures de sommeil, la jolie Ruby est en tout cas toujours aussi vive lorsqu'elle apparaît sur les réseaux de sa maman. Il faut dire qu'avec ses deux parents à la maison, elle ne manque pas d'amour et d'attention !