Carla Moreau et Ruby, sosies au même âge : la photo choquante

Depuis la naissance de Ruby, le 1er octobre 2020, les internautes estiment qu'elle ressemble fortement à son papa Kevin Guedj. Mais une photo postée par Carla Moreau sur Snapchat, ce jeudi 16 avril 2020, pourrait bien les faire changer d'avis.

La candidate des Marseillais a en effet retrouvé une photo d'elle quand elle avait, semble-t-il, l'âge de Ruby, soit 6 mois. Et la ressemblance entre la mère et la fille est frappante comme vous pouvez le voir dans notre diaporama. Carla Moreau elle-même n'y a pas cru quand elle a fait cette découverte. "C'est ouf la ressemblance, je suis choquée. Même ma mère me dit que ça lui fait bizarre de voir Ruby parce qu'elle a l'impression que c'est moi bébé. Moi aussi, ça me fait grave bizarre, j'ai l'impression qu'on est la même personne. C'est fou de ressembler autant à ses parents. On pense qu'elle ressemble à Kevin, mais quand on me voit petite, on croit que c'est le même bébé. Au final, elle ressemble à nous deux", a confié la belle blonde de 23 ans.

Depuis qu'elle est devenue maman, Carla Moreau est plus épanouie. Mais il y a bien une chose dont elle se serait passée : la prise de poids pendant la grossesse. Elle a pris environ 15 kilos et à l'heure actuelle, elle n'a pas encore tout perdu, de quoi la complexer. Elle a donc pris la décision de faire attention à son alimentation et de se mettre au sport. "J'ai décidé de faire attention à tout ce que je vais manger, parce que ça me pèse, même si j'ai bien perdu depuis l'accouchement. Je n'ai pas retrouvé mon poids d'avant-grossesse et ça me pèse beaucoup. D'ailleurs, je me suis mise à pleurer, ça me fait trop mal. (...) Le fait de ne pas me retrouver comme j'étais avant, c'est compliqué", avait-elle notamment confié.