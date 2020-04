Carla Moreau complexée et en larmes : "Je me sens vraiment moche"

Le 1er octobre 2019, Carla Moreau a donné naissance à sa fille Ruby, fruit de ses amours avec Kevin Guedj. Et, comme toutes les mamans, la candidate des Marseillais (W9) a pris du poids pendant sa grossesse, quinze kilos environ. Si elle a perdu depuis, elle n'a pas retrouvé sa silhouette d'avant-grossesse, de quoi fortement la déprimer.

Lundi 13 avril 2020, Carla Moreau s'est en effet saisie de son compte Snapchat afin de partager sa tristesse et son nouveau challenge : "Je vais essayer de faire un vrai régime à partir de demain. Même ce soir d'ailleurs. Fini les desserts. (...) J'ai décidé de faire attention à tout ce que je vais manger, parce que ça me pèse même si j'ai bien perdu depuis l'accouchement. Je n'ai pas retrouvé mon poids d'avant-grossesse et ça me pèse beaucoup. D'ailleurs je me suis mise à pleurer, ça me fait trop mal", a confié la belle blonde de 23 ans dans un premier temps. Elle a ensuite expliqué que le fait d'être confinée, chez de la famille et non dans sa maison qui plus est, ne devait pas arranger ses humeurs.

"Le fait de ne pas me retrouver comme j'étais avant c'est compliqué. Kevin va me soutenir et on va faire du sport une heure par jour. J'espère que ça va marcher et que je vais tenir. Mon corps d'avant me manque. Et le fait de ne pas pouvoir faire mes cheveux ou mes ongles ça me pèse, je me sens vraiment moche. J'étais au bout de ma vie mais là ça va mieux, fallait juste que ça sorte", a conclu Carla Moreau.

La jeune femme a aussi répondu aux questions de ses abonnés, l'occasion de découvrir qu'elle souhaite perdre au moins dix kilos avant son mariage. Initialement, leur union doit avoir lieu en fin d'année. Mais, en fonction de l'évolution de la situation, à cause du coronavirus, ils verront s'ils le reporteront. Quoi qu'il en soit, cela lui laisse de bons mois devant elle pour se délester de ses kilos.