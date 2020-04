Carla Moreau prête à reporter le mariage avec Kevin, révélations

C'est une étape qu'on ne les voyait pas franchir un jour, et pourtant, après de longues années rythmées par des ruptures et des réconciliations, Carla Moreau et Kevin Guedj ont décidé de se marier. Le jeune homme a fait sa demande durant le dernier tournage des Marseillais aux Caraïbes, quelques mois après la naissance de leur premier enfant, une petite fille prénommée Ruby.

Lors d'une interview accordée à Purepeople.com, le couple en disait plus sur ce jour magique à venir. "On ne sait pas où ce sera, mais ça aura lieu en 2020. Nos amis, notre famille et les Marseillais seront invités. On va tenter de faire le plus beau des mariages", s'enthousiasmait alors Carla Moreau. Seulement voilà, à l'époque où ces confidences ont été faites, l'épidémie de coronavirus n'avait pas encore frappé à travers le monde. Et alors que la grande majorité des pays est placée en confinement, les amoureux pourraient bien être amenés à reporter l'événement. Sur Snapchat, Carla Moreau raconte : "Par rapport à notre mariage... C'est vrai que c'était assez tard dans l'année 2020. Donc ça laisse quand même du temps. On n'était pas en pleine période d'été, donc je suis un peu moins inquiète. Maintenant, si la situation ne s'améliore pas après l'été, je pense qu'on reportera notre mariage à 2021."

La jolie blonde de 23 ans poursuit : "Je n'ai pas envie de faire mon mariage dans l'angoisse. (...) J'espère que d'ici cet été, ce sera un mauvais souvenir et qu'on pourra faire largement notre mariage, et l'anniversaire de ma fille aussi." Quelque peu déçue de ne pas pouvoir organiser dès maintenant son mariage comme elle le souhaite, Carla Moreau relativise et rappelle le plus important : "Après, ce n'est qu'une parenthèse, le tout, c'est que tout le monde soit en bonne santé, que tout le monde soit protégé. Et j'espère que ça redeviendra comme avant dans très peu de temps."