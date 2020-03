Carla Moreau : Sa fille Ruby comparée à Chewbacca, elle réplique (EXCLU)

Depuis le lundi 17 février dernier, Les Marseillais sont de retour sur W9 pour la nouvelle et septième saison du programme. Une année bien différente des précédentes pour Carla Moreau et Kevin Guedj, puisque c'est en couple et en étant parents d'une petite fille qu'ils se sont rendus au Mexique pour le tournage. La petite Ruby, âgée d'à peine quelques mois, était aussi de la partie. Rien de bien étonnant pour Carla et Kevin qui ont accepté de l'exposer médiatiquement dès sa naissance. Un choix de vie que certains internautes voient d'un mauvais oeil, et ils le font savoir. À chacun de leurs posts Instagram, les fiancés essuient donc des critiques, dont certaines donnent plus à rire qu'à pleurer.

Notre équipe de Purepeople.com les a rencontrés lors de la conférence de presse du programme en février dernier. L'occasion de leur proposer un petit best of des meilleurs commentaires vus sous leurs publications. On y retrouve des followers qui pointent du doigt leur emménagement à Londres alors qu'"ils ne parlent pas un mot d'anglais" ou encore les fautes d'orthographe à répétition qu'on retrouve dans leurs légendes.

Mais c'est surtout Ruby qui est au coeur de l'attention, et plus particulièrement sa masse de cheveux pour son jeune âge. "La tête de ma mère, 3 mois, ça ! Tema les cheveux, quand elle va avoir 30 ans ça va être Chewbacca", s'étonne un internaute sous une photo du nourrisson. S'il pensait agacer ses parents, il n'en est rien. "Toute ma grossesse, j'ai espéré que ma fille ait des cheveux à la naissance. Et je me dis que j'ai tellement de chance d'avoir eu le bébé que je voulais vraiment. J'ai eu Ruby qui a plein de cheveux et je trouve ça trop mignon. C'est trop beau un bébé qui a des cheveux", estime Carla Moreau à notre micro. Et Kevin d'ajouter : "En plus, moi et Carla, on est né avec une tonne de cheveux et ce n'est pas Chewbacca, elle n'a pas un poil."

