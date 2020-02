Carla Moreau maman en détresse : son appel à l'aide incompris par Kevin

Carla Moreau est une femme heureuse. A seulement 23 ans, la candidate de télé-réalité est déjà maman d'une petite fille, prénommée Ruby. Un pur bonheur né de ses amours avec Kevin Guedj. Depuis son accouchement, la jolie blonde ne vit donc que pour son bébé aujourd'hui âgé de 4 mois, à tel point qu'elle lui a même dédié un compte Instagram à son nom. Une surexposition qui a du mal à passer auprès des internautes, lesquels se montrent pour certains virulents à son encontre.

Qu'à cela ne tienne, Carla Moreau continue de partager son quotidien de maman gaga sur les réseaux sociaux. Une manière également pour elle de demander de l'aide à sa communauté, comme ce lundi 10 février. En effet, la meilleure amie de Manon Marsault s'est confiée sur ses récentes difficultés à se détacher de sa fille sur Snapchat. "Avis à ma communauté ! J'appelle toutes les mamans de cette planète pour me donner des conseils ! En ce moment, je ne me focalise que sur ma fille. Je suis arrivée à un stade où je ne veux plus sortir, manger au restaurant, sortir dehors, la nuit... Ni même ne serait-ce qu'une fête par semaine, je n'ai plus envie. Parce que je sais qu'il n'y a pas ma fille", a-t-elle expliqué.

Carla Moreau conçoit toutefois qu'il serait bien de "couper" un peu le cordon, d'autant plus que son obsession pour l'adorable Ruby commence à peser sur son couple avec son fiancé Kevin. "Même pour mon couple c'est important, mais en fait je n'arrive pas. Je ne vois pas l'intérêt de faire la fête... J'ai grave du mal. Pourtant avant je le faisais, même une nuit, je la laissais pour aller sortir avec Kevin, pour faire des choses. Mais là en ce moment je n'y arrive plus, elle me fait tellement de jolies choses, je ne veux pas la lâcher, je l'aime trop. Je pense que c'est une phase mais Kevin parfois ne comprend pas. Il veut sortir, il me dit 'viens on s'amuse, on peut sortir même 2-3 heures.' Mais en fait même ça, ça me saoule, je veux être qu'avec ma fille ! Si vous pouvez m'aider, me conseiller, ça me ferait plaisir."

Face à sa détresse, ses followers inquiets se sont empressés de la rassurer et de lui envoyer une flopée de messages bienveillants. "Merci pour tous vos conseils, vous êtes au top ! Et merci car je vois que je ne suis pas la seule à ressentir ça !", a fini par leur adresser Carla Moreau. Reste à savoir si elle parviendra à allier sa vie de femme et sa vie de jeune maman plus sereinement.