Carla Moreau, son avenir avec Kevin et Ruby incertain: "On n'a pas eu de chance"

Carla Moreau a beau avoir toujours le sourire en s'adressant à sa communauté, elle cache en réalité de réelles angoisses. Et pour cause, la jeune femme ne sait plus du tout où elle en est avec l'épidémie de coronavirus qui frappe le monde entier. Alors qu'elle s'était installée à Londres avec Kevin Guedj et leur fille Ruby, elle se retrouve aujourd'hui confinée à Marseille avec ses proches.

Sur Snapchat mardi 5 mai 2020, c'est le coeur lourd que Carla a fait part de ses inquiétudes. "Avec Kevin on se pose beaucoup de questions pour savoir comment on va faire pour rentrer sur Londres, sachant qu'il y a toutes nos affaires encore là-bas. On ne sait pas si du coup on va prolonger notre vie là-bas ou si on va rentrer sur Marseille directement. C'est compliqué. On est un peu perdu avec ce virus qui nous a fait changer tous nos plans", explique-t-elle, abattue.

Ce n'est pas une vie...

Il faut dire que les Marseillais ont vécu un début d'année éprouvant. Leur décision de déménager en Angleterre a découlé de leur cambriolage traumatisant survenu en janvier dernier. Un premier bouleversement marquant comme le rappelle Carla. "Vraiment, on n'a pas eu de chance parce qu'on a eu un cambriolage qui nous a fait changer de vie, on n'aurait jamais dû partir à l'étranger, on était super bien dans notre maison. Là, on change du tout au tout, on part vivre à l'étranger, c'était mon rêve de tout quitter, on arrive à le faire et, pas de chance, le coronavirus s'installe partout dans le monde au bout d'un mois où on vit là-bas. Et maintenant, on ne sait plus quoi faire... Est-ce que ça va continuer ? Est-ce que tout va redevenir comme avant ? On est perdu. Quoi qu'il arrive, on a toutes nos affaires sur Londres, il va falloir aller les récupérer."

Des allers-retours incessants qui chagrinent celle qui doit se marier cette année. "On s'en sort, on arrive à gérer, mais ce n'est pas une vie d'avoir des affaires un peu partout. Il va falloir prendre une décision pour la suite, le problème c'est qu'on est dans l'inconnue, ce n'est pas nous qui décidons, on ne sait pas l'avancée du virus..." En attendant d'y voir plus clair, Carla Moreau et Kevin Guedj peuvent se consoler auprès de leur adorable bébé Ruby qui les comble suffisamment de bonheur.