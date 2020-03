Carla Moreau et Kevin Guedj coincés en Angleterre : "Ça nous fait peur..."

Alors que Kim Glow est coincée en Tunisie et Julia Flabat et sa famille à Bali, c'est au tour de Carla Moreau, Kevin Guedj et leur fille Ruby d'être coincés à l'étranger. Ils se sont confiés sur Snapchat et Instagram, mardi 17 mars 2020.

Il y a quelques mois, après le cambriolage de leur maison, Carla et Kevin des Marseillais ont décidé d'aller vivre à Londres afin de tourner plus rapidement la page de cet épisode traumatisant. Néanmoins, ils sont retournés plusieurs fois en France. À l'heure où notre pays est touché de plein fouet par le coronavirus, le couple et son bébé souhaitaient revenir, mais n'ont pas pu. La raison ? De moins en moins de vols qui sont assurés.

"Tout était prévu pour qu'on rentre aujourd'hui, mais le vol a été annulé. Du coup, je crois qu'on est bloqués en Angleterre, on va bouffer des pâtes... En fait ici, on n'est pas confinés", a expliqué Kevin sur Instagram. Et d'ajouter : "Ça nous fait peur de rester ici." Si Kevin Guedj a des craintes, c'est parce qu'en Angleterre, le confinement n'est pas obligatoire et le virus aurait donc tendance à se répandre rapidement.

Carla s'est aussi exprimée, mais sur Snapchat. "On avait prévu de prendre l'avion pour ce soir 18h, mais à 11h, on nous a dit que c'était annulé et qu'on devait faire une halte à Madrid. Du coup, on mange des pâtes au ketchup", a-t-elle déclaré en filmant son repas. Kevin n'a d'ailleurs pas hésité à se moquer d'elle : "Alors qu'elle fait rien de la journée, elle nous fait manger des pâtes au ketchup."

Le couple a aussi demandé à ses fans de respecter les règles de confinement qu'il semble s'imposer lui-même par mesure de précaution.