Kim Glow en larmes et bloquée en Tunisie : son appel à l'aide à Emmanuel Macron

Le coronavirus touche de nombreux pays dans le monde, parmi lesquels la Tunisie. À ce jour, 20 cas ont été signalés. Le directeur général de l'Aviation civile Habib Mekki n'a donc pas exclu ce lundi 16 mars 2020 la fermeture totale de l'espace aérien national afin d'éviter la propagation de la maladie. En attendant, de nombreux vols ont été annulés, de nombreuses personnes se retrouvent donc bloquées dans le pays. C'est notamment le cas de Kim Glow qui a fait part de sa détresse en story Instagram aujourd'hui.

Pourtant hier soir, l'ancienne candidate des Marseillais était parfaitement détendue. En direct d'une piscine, elle avait expliqué qu'elle était bloquée, mais qu'elle relativisait. "On en saura plus demain concernant notre rapatriement en France. Pour le moment, il faut qu'on aille s'inscrire sur les listes de rapatriement à l'ambassade. On essaie de voir le bon côté des choses et de faire comme si on ne stressait pas. On va bien rentrer en France à un moment donné., avait notamment expliqué Kim Glow.

Avant de se coucher, l'ancienne petite amie d'Anthony Matéo commençait toutefois à être un peu effrayée. Et le lendemain, son humeur avait radicalement changé. "On sort de l'aéroport. L'ambassade nous dit de venir prendre un vol ici et ici on nous dit d'aller à l'ambassade. Tout le monde se renvoie la balle de ping-pong. Au bout d'un moment, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'avion militaire qui nous rapatrie. C'est rigolo deux minutes, mais ce n'est pas notre pays ici. Ça ne rigole pas ici, c'est la dictature. Il faut un rapatriement militaire. Il fait quoi, Emmanuel Macron, en France ?", a-t-elle lâché avant de dévoiler des images de personnes en train de se battre à l'aéroport.