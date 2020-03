Julia Flabat enceinte et bloquée à Bali à cause du coronavirus : elle s'inquiète

Alors que de plus en plus de pays ferment leurs frontières et annulent des vols, des Français sont bloqués à l'étranger et tentent de regagner la France. C'est le cas de Julia Flabat et sa petite famille qui sont actuellement coincées à Bali. Mardi 17 mars 2020, sur Instagram, elle a raconté les difficultés qu'elle rencontre pour rejoindre son pays à cause de la crise mondiale due au coronavirus.

La jeune femme que l'on a pu voir dans Les Anges est enceinte de son deuxième enfant et se sentirait rassurée de rentrer chez elle. Seul problème, les avions se faisant rares, les prix flambent et elle craint de ne pas pouvoir rentrer chez elle. En commentaire d'une photo où elle prend la pose avec son amoureux et futur époux Eddy, père de son fils Edan, elle a écrit (tel quel) : "On va bien réussir par rentrer. Sinon on reste suspendu à cette balançoire jusqu'à ce que ça s'arrête... et qu'on nous retrouve dévorer par les moustiques. Bon plus sérieusement, après 0 aide de l'ambassade, Eddy poireaute depuis 3h devant le bureau de Qatar airways de Bali pour modifier notre retour. On pourrait acheter de nouveaux billets, mais les compagnies aériennes semblent gonfler leurs prix. Je voulais réserver 3 billets à 2700 euros, ils sont passés à 9000 euros en 5 min."

Si Julia Flabat veut rentrer en France à l'heure où le pays se confine, c'est pour une raison bien précise. Elle a en effet expliqué : "Pour ceux qui veulent savoir pourquoi on rentre, eh bien parce que Bali ferme également ses frontières, et l'île connait ses 1ers cas de décès, ça peut aller super vite sur cette petite île. Puis aussi parce que j'ai besoin d'être rassurée face à ma grossesse, je le serai plus en France." On lui souhaite de réussir.