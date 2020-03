Julia Flabat (Les Anges) enceinte de son 2e enfant : annonce surprise en vidéo !

Heureuse nouvelle ! Julia Flabat est enceinte de son deuxième enfant. Avec son amoureux et futur époux Eddy, la belle brune révélée dans L'Île de la tentation en 2007 et ex-participante des Anges de la télé-réalité en 2012 attend l'arrivée prochaine d'un petit frère ou d'une petite soeur pour Edan.

C'est sur Instagram, mercredi 11 mars 2020, que la jeune femme de 31 ans a annoncé la bonne nouvelle. Et quelle annonce ! Alors qu'elle visite l'Indonésie en famille, Julia Flabat s'est arrêtée à The Udaya, un hôtel situé à Ubud qui met des bassins fleuris à la disposition des clients. Avec son amoureux Eddy et leur fils Edan, la belle a plongé dans une piscine où était inscrit en fleurs : "New baby".