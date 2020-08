Kevin Guedj hospitalisé en urgence : "J'ai cru que j'allais crever"

La journée du 9 août 2020 a été éprouvante pour Kevin Guedj. Le candidat emblématique des Marseillais (W9) a été hospitalisé en urgence après une grosse montée de fièvre et son corps qui le lâchait. Après deux jours, le papa de Ruby (10 mois) est sorti de l'hôpital et a donné de ses nouvelles.

Le 11 août 2020, Kevin Guedj a en effet pris la parole sur Snapchat. Après avoir annoncé à ses abonnés qu'il était enfin de retour chez lui, auprès des sien, le brun de 30 ans a confié : "C'était un truc de fou. Je me suis vu partir. Je délirais complet. (...) Je suis monté jusqu'à 41,4 de fièvre. J'avais des larmes qui coulaient et elles étaient chaudes. Je ne sais pas si c'était une piqûre d'insecte ou un truc que j'avais mangé. J'ai cru que j'allais crever. Mais c'est passé ça fait du bien heureusement."

C'est Carla Moreau qui a révélé le 10 août que son fiancé avait été admis à l'hôpital : "Il a été à l'hôpital hier on a passé la journée aux urgences et la nuit. Hier midi, il s'est senti pas bien sur la route. Il a eu une grosse montée de fièvre et ses muscles se sont compressés. Donc on est directement allés aux urgences. Il y est resté cinq heures, ça allait mieux." Mais aux alentours de minuit, Kevin Guedj a de nouveau eu beaucoup de fièvre. Inquiets, ils sont donc retournés aux urgences. "La fièvre est remontée jusqu'à 40 donc pour le bien de Ruby et le sien, on a décidé de le ramener aux urgences. Ils l'ont gardé, ils ont fait plein d'analyses. Ce n'est pas le coronavirus. C'est peut être une insolation ou une infection alimentaire. Pour le moment ils ne savent pas, on est dans l'attente des bilans sanguins", avait poursuivi la belle blonde de 23 ans.

Une fois un peu remis sur pied, Kevin avait ensuite pris la parole pour la première fois. Il a expliqué qu'il avait "eu plus de 40 de fièvre pendant plus de trente heures" et qu'il a donc cru que sa tête allait exploser. Alors qu'il a passé une batterie de tests, les médecins ne savent toujours pas ce qu'il a. Rassurant...