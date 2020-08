Kevin Guedj hospitalisé en urgence : "Les médecins ne savent pas ce qu'il a"

Les mésaventures s'enchaînent pour Kevin Guedj (30 ans) et Carla Moreau (23 ans). Après leurs difficultés à trouver une maison dans le Sud de la France, le couple emblématique des Marseillais a dû se rendre aux urgences comme l'a confié la maman de Ruby (10 mois) sur Snapchat, le 10 août 2020.

"Il a été à l'hôpital hier on a passé la journée aux urgences et la nuit. Hier midi, il s'est senti pas bien sur la route. Il a eu une grosse montée de fièvre et ses muscles se sont compressés. Donc on est directement allés aux urgences. Il y est resté cinq heures, ça allait mieux", a tout d'abord expliqué Carla Moreau. Malheureusement, aux alentours de minuit, Kevin Guedj n'était de nouveau pas au meilleur de sa forme : "La fièvre est remontée jusqu'à 40 donc pour le bien de Ruby et le sien, on a décidé de le ramener aux urgences. Ils l'ont gardé, ils ont fait plein d'analyses. Ce n'est pas le coronavirus. C'est peut être une insolation ou une infection alimentaire. Pour le moment ils ne savent pas, on est dans l'attente des bilans sanguins."

Si Carla Moreau a pu rester avec lui lorsqu'il était aux urgences, elle a dû rentrer quand il a été transféré dans une chambre. Mais c'est rassurée qu'elle a fait son retour chez elle, car les médecins lui ont assuré que ce n'était "pas quelque chose de grave". En attendant d'avoir les résultats, Kevin se reposait l'hôpital.

Le beau brun a pris la parole pour la première fois ce mardi 11 août. "Rien de grave. On s'est beaucoup inquiété parce que j'ai eu plus de 40 de fièvre pendant plus de trente heures. C'est quand même beaucoup, ça fait mal à la tête surtout. J'ai cru que ma tête allait exploser. Ça va mieux. (...) On m'a fait des tests, une piqûre dans le dos... Sinon tout à l'air de rentrer dans l'ordre depuis ce matin. Je n'ai plus de fièvre ni rien donc je suis content. J'ai eu très peur", a-t-il confié. Pour l'heure, les médecins ne savent toujours pas ce qu'il a. Kevin espère tout de même pouvoir rentrer vite chez lui pour rejoindre sa famille.