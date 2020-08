Carla Moreau et Kevin fuient leur maison cauchemardesque : nouveau déménagement

Si Carla Moreau et Kevin Guedj souhaitent stopper leur carrière dans la télé-réalité, ils pourront toujours devenir déménageurs. Ce mercredi 5 août 2020, le candidat des Marseillais (W9) a révélé que sa petite famille changeait une fois de plus de maison. Le dernier nid douillet qu'ils avaient choisi était loin d'être confortable.

Les parents de Ruby (10 mois) se souviendront à jamais de leur année 2020. Début janvier, le couple s'était fait cambrioler et avait fait face aux intrus, un événement traumatisant qui l'a poussé à s'installer à Londres. Mais entre-temps, le coronavirus a commencé à se propager dans le monde et ils ne souhaitaient pas être loin de leurs proches durant cette épreuve. Carla Moreau et Kevin Guedj ont donc une fois de plus déménagé pour faire leur retour dans le sud de la France, s'installant chez des membres de leur famille en attendant que les choses se calment. Et, après le déconfinement, ils se sont mis en quête d'une location le temps que les travaux de leur maison dans le sud de la France se terminent. Ne trouvant rien, ils ont passé quelques jours à Monaco avant le tournage de la nouvelle saison des Marseillais VS Le Reste du monde prévu début juillet. Mais l'émission est désormais terminée, ils ont donc dû repartir en quête d'un logement. Et ils en ont trouvé un. Mais ce n'était pas celui de leurs rêves.

Une maison cauchemardesque pour Carla et Kevin

Pressés de trouver une nouvelle maison en attendant que celle qu'ils ont achetée soit prête, la belle blonde de 23 ans et son fiancé âgé de 30 ans n'ont pas pris le temps de poser les bonnes questions et de faire un bon état des lieux. Ils ont donc eu de mauvaises surprises comme l'a confié Kevin sur Snapchat. "La maison était chère, mais il n'y avait pas de clim. On l'a louée vite. Le mec nous a dit que le plancher allait refroidir. Au bout de quatre jours, rien. Et ça n'a pas changé. Mais une maison avec un enfant sans clim, ce n'est pas possible. Du coup, on dort chez Pierre Paul ou Jacques tout le temps. Je n'ai jamais dormi dans la maison. Une horreur. Il y avait des endroits où on n'avait pas le droit d'aller. Une catastrophe. Du coup on va changer de maison", a-t-il tout d'abord expliqué.

Le grand ami de Julien Tanti a ensuite précisé qu'il n'y avait pas de volets dans leur chambre, pas plus que dans celle de Ruby. "Il y avait deux chambres qu'on n'utilisait pas du coup. Et sur la chambre qu'on utilisait, le lit était cassé. Le propriétaire nous observait dans la maison. Il s'est passé des trucs de malade. Il y avait une alarme, mais dehors, pas dans la maison. On s'est fait avoir. C'était un film", a-t-il poursuivi. Fort heureusement, ils ont trouvé une nouvelle maison et, cette fois, ils ont posé toutes les questions utiles, même les plus étranges.