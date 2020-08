Nikola Lozina et Stéphanie Durant : le Covid-19 s'invite chez les Marseillais

Cela n'arrive pas qu'aux autres et Stéphanie Durant l'a appris cette semaine. Mercredi 12 août 2020, l'ancienne candidate des Marseillais (W9) a révélé qu'elle avait été testée positive au coronavirus afin de sensibiliser les personnes qui la suivent. Nikola Lozina a également fait des révélations sur son compte Snapchat la veille.

"Cette semaine, j'ai été testée positive au Covid. Pour vous rassurer, je vais bien, je ne suis pas du tout fatiguée, je touche du bois, je n'ai pas eu de très gros symptômes. (...) On pense un petit peu que ça n'arrive qu'aux autres, et qu'on est un peu au-dessus de ça, qu'on prend nos précautions mais que ça va, mais en fait ça peut aller très vite", a tout d'abord confié la grande amie de Jessica Thivenin. Stéphanie Durant a ensuite supposé qu'elle avait attrapé le virus lors de son séjour à Saint-Tropez avec son fiancé Théo Soggiu. Pourtant, les futurs mariés avaient pris toutes leurs précautions afin de ne pas être contaminés : "On avait toujours le masque, que ce soit dehors, quand on allait aux toilettes, vraiment, on a fait très attention mais voilà..."

Stéphanie Durant a alerté ses fans concernant la ville de Saint-Tropez qui serait très touchée par la coronavirus. Elle a demandé à ses fans de penser à eux, mais aussi aux personnes qui les entourent. Sans surprise, les proches qu'elle avait vus ces derniers jours ont tous dû se faire tester. Pour l'heure, Théo n'a pas le Covid-19. Mais, étant donné qu'il vit avec la jeune femme de 29 ans, il doit passer le test régulièrement. "On a pris le plus de précautions avec Théo : on ne dort plus dans le même lit, on n'utilise plus les mêmes toilettes, la même salle de bain. Je mets le masque tout le temps. Même si c'est moi qui suis positive, il en pâtit un peu. C'est compliqué parce qu'on peut pas se faire de gâté, on peut pas se faire de bisou, on peut pas se prendre dans les bras... Quand je l'ai su, j'ai pleuré, parce que je me suis dis que pendant quinze jours je n'allais pas pouvoir bouger, après avoir passé trois mois de confinement. Je suis à Marseille, mais je ne peux pas voir ma famille. Ça m'a mis un petit coup."

Je n'étais pas bien

Mais Stéphanie Durant a vite tenté de relativiser en se disant qu'elle allait bien et qu'elle n'avait pas de graves symptômes. "Faites attention, ça peut aller trop vite. Dimanche je n'étais pas bien comme si j'avais une gastro et le nez un peu pris. (...) Depuis, je n'ai pas trop de symptômes. J'ai cette chance de ne pas être au bout de ma vie. Encore une dizaine de jours et ensuite on va se refaire tester régulièrement", a-t-elle conclu.

Un autre candidat des Marseillais a moins le moral. Sur Snapchat, Nikola Lozina a révélé que son papa et une partie de sa famille étaient atteints du coronavirus. En stress, le futur papa attend avec impatience des nouvelles de son père qui a été hospitalisé. "C'est dur, j'ai l'impression que le sort s'acharne. C'est la deuxième fois pour lui. La première fois il a eu une embolie pulmonaire et quelques complications donc je suis en stress", a-t-il expliqué très ému le 11 août.

Et le 12 août, Carla Moreau a révélé sur Snapchat que Kevin et elle avaient eu le coronavirus quand ils étaient encore à Londres. "Quand on était à Londres, on l'a eu. J'ai fait le test pour ma lipo et Kevin aussi par la même occasion. Et on a appris qu'on l'avait eu. J'avais perdu l'odorat et le goût. J'ai eu quelques vertiges. Kevin n'avait pas eu de fièvre non plus, il était juste patraque comme s'il avait une grippe", a confié la fiancée de Kevin Guedj. Depuis, ils seraient immunisés.