Carla Moreau : Photo de sa vraie bague de fiançailles, Kevin a réalisé son rêve

Carla Moreau a passé une soirée particulière le jeudi 25 juin 2020. Son fiancé Kevin Guedj lui avait réservé une belle surprise. Un moment émouvant que la candidate des Marseillais (W9) a partagé sur Snapchat.

Lors de la dernière saison des Marseillais, qui se déroulait au Caraïbes, le beau brun de 30 ans a révélé qu'il souhaitait se marier avec sa chère et tendre. Avec l'aide de ses amis et de la bookeuse, il est donc parti en quête d'une bague de fiançailles et a organisé un voyage à New York afin de faire sa demande. Mais il savait que le bijou qu'il avait offert à Carla à l'époque n'était pas celui dont elle rêvait. Récemment, le papa de Ruby (8 mois) est donc parti en quête de la bague de ses rêves. Et il l'a trouvée !

Afin de marquer le coup, Kevin a pris la décision d'inviter leurs proches et de redemander Carla en mariage. Le candidat de télé-réalité s'est une fois de plus mis à genou au cours de la soirée, une surprise à laquelle sa future femme ne s'attendait pas. La belle blonde de 23 ans n'a pu cacher son émotion en découvrant son nouveau bijou. Folle de joie, elle n'a pu s'empêcher de le partager sur Instagram, l'occasion de découvrir qu'il est assez épais et serti de diamants.

"Carla a toujours voulu une bague de fiançailles en particulier. Mais quand on a fait l'aventure, ce qu'il s'est passé c'est que je ne lui ai pas offert la bague de ses rêves car je n'étais pas sûr de pouvoir faire ma demande sur place. Donc je ne l'avais pas achetée avant de partir. Ce soir, elle va l'avoir", a confié Kevin avant sa nouvelle demande.

A l'origine, Carla et Kevin devaient se marier fin 2020. Mais, à cause du coronavirus, le couple a pris la décision de reporter leur union à 2021. Cela leur laissera davantage de temps pour préparer la cérémonie. "Je n'ai pas envie de faire mon mariage dans l'angoisse. (...) J'espère que d'ici cet été, ce sera un mauvais souvenir et qu'on pourra faire largement notre mariage, et l'anniversaire de ma fille aussi", a confié la jeune maman sur Snapchat en avril dernier.