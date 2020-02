Stéphanie Durant fiancée : sa magnifique bague dévoilée

C'est l'amour avec un grand A pour Stéphanie Durant et Théo Soggiu. Le 27 janvier dernier, le couple annonçait non sans joie leurs fiançailles après un séjour magique aux Maldives. Le jeune homme a fait sa demande au coucher du soleil, à côté d'une piscine remplie de pétales de roses où l'inscription Will you marry me ? ("Veux-tu m'épouser ?") était visible. Mais l'ancienne candidate des Marseillais n'avait pas fini de rendre sa communauté jalouse. Ce vendredi 14 février, elle en a rajouté une couche en dévoilant enfin une photo de sa bague. Il s'agit d'un anneau en or rose serti d'un magnifique diamant. "Soon.. Mme Soggiu @theosoggiu Happy Valentine's Day mon amour", inscrit-elle amoureusement en légende. Il n'en fallait pas plus pour faire craquer les internautes devant tant de bonheur. "C'est magique et romantique, votre bonheur laisse rêveur", commente même l'un d'entre eux.

Et il est vrai que depuis leur rencontre, Stéphanie et Théo n'ont semble-t-il jamais été aussi heureux, en témoignent leurs multiples déclarations d'amour sur les réseaux sociaux. La décision de tout plaquer pour le rejoindre à Londres apparaissait donc comme une évidence pour la meilleure amie de Jessica Thivenin. C'est pourquoi en 2017, elle mettait fin à ses activités sur le petit-écran après un dernier tournage très compliqué en Argentine avec ses fratés de toujours. Depuis, avec Théo, elle a établi son nid douillet à Dubaï, à l'image d'autres stars de télé-réalité. En plus d'évoluer en tant qu'influenceurs, ils ont créé le site Clost Collection, une plateforme de revente de vêtements. Et lorsqu'ils ne travaillent pas, Stéphanie et Théo parcourent le monde, comme aux Maldives où le début de leur nouvelle vie à commencer...