Maddy Burciaga et Benjamin Samat parents : prénom inattendu et sublimes photos de leur fils

C'est le 3 avril dernier que le célèbre candidat de télé-réalité, ex-star des Marseillais, et Maddy Burciaga ont créé la surprise en annonçant que leur famille allait s'agrandir, moins de deux ans après leur coup de coeur l'un pour l'autre. Quelques jours plus tard seulement, ils organisaient une somptueuse gender reveal party, lors de laquelle ils ont eu le bonheur d'apprendre qu'ils attendaient leur petit garçon. Pour l'occasion, tous deux étaient vêtus de blanc et découvraient avec émerveillement un fumigène bleu s'envoler dans le ciel, indiquant alors le sexe de leur bébé.

Rappelons que tout est allé très vite entre Maddy et Benjamin depuis qu'ils se sont mis ensemble en 2020. En seulement quelques mois, ils avaient décidé d'emménager ensemble. Et puis, sur le tournage de la dernière saison des Marseillais au Mexique, le beau brun, qui a battu Dylan Thiry à un combat de boxe, a fait sa demande en mariage. Au mois de février, ils se passaient alors la bague au doigt à Dubaï où ils vivent. "Officiellement Mr et Mrs SAMAT. Aujourd'hui a eu lieu notre mariage civil à l'ambassade de Dubaï. Accompagnés de nos témoins, nous nous sommes dit 'oui, je le veux'". Les amoureux comptent également organiser une cérémonie en France avec leurs familles et amis au grand complet. À noter que le couple a accueilli un premier "bébé" pour leur un an de relation : leur chien Maya, un magnifique golden retriever.

Félicitations aux jeunes parents !