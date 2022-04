Maddy Burciaga enceinte de Benjamin Samat : elle dévoile la première échographie du bébé !

Maddy Burciaga est enceinte de son premier enfant avec Benjamin Samat ! Aux anges, la jolie blonde a annoncé l'heureuse nouvelle le 3 avril 2022 sur Instagram en dévoilant une échographie de son bébé. Enceinte de trois mois et demi, la jeune femme apparaît avec un joli ventre rond.

Attentionné et visiblement pressé de devenir papa, Benjamin embrasse affectueusement son baby bump sur le cliché. En légende, elle écrit : "BABY SAMAT is coming. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous serons bientôt 3. Nos Rêves se réalisent un peu plus chaque jour... Je t'aime plus que tout et j'ai tellement hâte qu'on devienne futurs Papa & Maman !" accompagné des hashtags #babyiscoming #pregnant et #14sa.