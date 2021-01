Maddy Burciaga accusée de faire la promo de contrefaçons : nouvelle polémique pour l'influenceuse

Maddy Burciaga aurait peut-être mieux fait de garder son bon plan pour elle. Au cours du week-end, la jeune influenceuse et ex-candidate de télé-réalité a partagé avec sa communauté de plus de 2 millions de personnes sa dernière découverte, à savoir des "livres décoratifs mode et luxe". Problème, il s'agit plus précisément de "faux livres" dépourvus de pages ou tout simplement de mots. Un placement de produit pour lequel elle propose un code promo qui permettrait d'acquérir un livre au prix de 19,99 euros. La pub de trop pour une majorité d'internautes sur Twitter. "Le royaume du superficiel", "Mais quelle horreur ! Quelle honte !", "Et bientôt la Lamborghini en carton pour épater les voisins", s'indigne-t-on sur la plateforme sociale.

L'affaire a vraisemblablement fait grand bruit puisqu'elle a fait l'objet d'un sujet dans le 12:45 de M6 lundi 18 janvier 2021. "C'est la polémique du week-end. Une influenceuse propose d'acheter de faux livres comme objet de déco", explique le journaliste avec la voix de Maddy Burciaga en fond qui justifie son bon plan : "Les livres officiels avec les pages, ça coute assez cher". Mais après quelques recherches, il s'est révélé que "le faux devient plus cher que l'original... avec des mots dedans". L'équipe du 12:45 a également rapporté la trouvaille des internautes : à savoir que ce type de faux livre est vendu à 3,75 euros sur d'autres sites. "Dans tous les cas, ce sont des contrefaçons dont l'achat est passible de poursuite judiciaire", est-il résumé. Maddy Burciaga fait donc prendre de gros risques à ses abonnés.

Ce n'est malheureusement pas la première fois que la chérie de Benjamin Samat se retrouve impliquée dans une affaire dite "d'arnaque". En novembre 2020, c'est Hugo Clément qui s'est chargé de dénoncer ses activités d'influenceuse après qu'elle a annoncé avoir fait un don à la Fondation Brigitte Bardot en... postant une photo d'elle avec un lionceau en captivité. L'association s'était alors rapidement insurgée, réfutant la réception d'un quelconque don. Un sujet sur lequel elle avait tenté de s'expliquer. En revanche, à l'heure où nous écrivons ces lignes, Maddy n'a pas réagi au bad buzz des faux livres.