Benjamin Samat et Maddy en couple : photo sensuelle pour officialiser

Espérons pour Maddy Burciaga et Benjamin Samat que cette idylle s'inscrira dans le temps. Ces dernières années, le beau brun de 28 ans a eu bien du mal à trouver chaussure à son pied. Il a été en couple avec Alix, une histoire d'amour qui a fait rêver leurs fans. Mais elle s'est terminée en début d'année, notamment à cause des écarts de conduite du candidat lors du dernier tournage des Marseillais (il a flirté dangereusement avec Océane). Dans Les Marseillais VS Le Reste du monde, c'est au bras de son ex, Marine El Himer, qu'il a roucoulé. Une romance qui s'est terminée peu de temps après la mise en boîte de l'émission.