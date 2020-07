Marine El Himer en couple : le candidat des Marseillais qu'elle a fait craquer

C'est à Adrets-de-l'Esterel, tout près de Cannes, qu'est actuellement tournée la nouvelle saison des Marseillais vs Le Reste du monde, diffusée prochainement sur W9. Une édition à laquelle participe Marine El Himer. Et, selon nos confrères de Public, elle s'est mise en couple avec un candidat emblématique des Marseillais.

Comme chaque saison, le public aura le droit à des rires, des disputes, mais également à des histoires d'amour. Bien qu'ils s'affrontent pour gagner la coupe, les candidats finissent parfois par succomber au charme d'une personne de l'équipe adverse. Cela est le cas de Marine El Himer. Et elle connaissait déjà très bien le jeune homme pour lequel elle a craqué. Il s'agit de... Benjamin Samat. Le duo s'était rencontré en 2017 lors de la saison 5 des Princes de l'amour. Ils avaient vécu une courte idylle avant, chacun, de retrouver l'amour de son côté. Mais ils sont arrivés célibataires sur le tournage et ont donc une fois de plus pris la décision de se mettre ensemble. Une nouvelle qui peut surprendre.

Lors de la dernière saison des Marseillais, Benjamin a dangereusement flirté avec Océane El Himer (la jumelle de Marine) alors qu'il était en couple avec Alix. Un écart de conduite qui a fini par faire exploser sa romance avec la jeune femme. On imagine qu'Océane, qui ne devrait pas venir sur le tournage à cause d'une blessure, ne sera pas ravie d'apprendre la nouvelle, car elle a toujours été attirée par "Benji".

De son côté, Marine doit avoir retrouvé le sourire après son histoire d'amour difficile avec Julien Guirado. En avril dernier, le public a appris qu'ils avaient rompu, car le jeune homme était violent. S'il se disait qu'elle s'était rapprochée de Benoît Paire à la suite de cette désillusion, c'est finalement dans les bras de Benjamin qu'elle file le parfait amour. Une romance qui fera, à coup sûr, beaucoup parler sur les réseaux sociaux.