Océane (Les Marseillais) opérée et privée de tournage ? Coup dur à l'hôpital

Elle craignait d'être opérée et, malheureusement, elle n'y a pas coupé ! Après un accident stupide, Océane El Himer des Marseillais a des séquelles importantes. Mardi 23 juin 2020, elle a donc été opérée et elle a bien sûr tout partagé avec ses abonnés, notamment sur Instagram

"C'est parti pour les deux pires journées de ma vie. Ce sera une bonne chose de faite", a-t-elle déclaré la veille dans une story avant de se rendre à l'hôpital. Puis, elle est revenue dans le détail via un post Instagram sur ce qui allait lui arriver : "J-1 avant mon opération. On y est ! Cet été 2020 sera particulier pour moi. Suite à ma fracture du tendon rotulien, je serais 5 semaines en attelle pour une période de rétablissement et 1 mois en centre de rééducation sportif, pour me remettre au plus vite ! Je tenais tout particulièrement à vous remercier pour vos messages de soutien qui me vont droit au coeur. Prenez soin de vous !"

Après avoir passé la soirée dans sa chambre à regarder le film Pretty Woman, Océane El Himer s'est réveillée aux aurores et, à 7h du matin, elle était prête à partir au bloc opératoire. L'intervention s'est visiblement bien passée puisque, quelques heures plus tard, elle était de retour sur les réseaux sociaux. Elle a d'ailleurs donné ses nouvelles : "Je viens juste de me réveiller. L'opération s'est très, très bien passée. Je suis encore un peu dans les vapes, ils m'ont anesthésiée du bassin jusqu'aux pieds."

L'accident d'Océane El Himer aurait pu arriver à tout le monde. Le 15 juin 2020, son pied est resté bloqué dans le métro, et lorsqu'elle a voulu le retirer, sa rotule s'est déplacée. Elle se rendait alors à une séance de sport. Ce jour-là elle expliquait : "J'ai fait l'erreur d'avoir mes écouteurs et je n'ai pas entendu les portes du métro se refermer et mon pied s'est bloqué."

Les fans lui souhaitent à présent de vite se remettre pour pouvoir participer au prochain tournage des Marseillais vs Le Reste du monde. Celui-ci devrait avoir lieu en juillet. Le délai est cours vu les longues semaines de convalescence et de rééducation qui l'attendent... elle ne devrait donc pas faire partie du voyage.