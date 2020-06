Océane (Les Marseillais) victime d'un accident : photos, larmes et opération

Océane El Himer ne s'attendait certainement pas à commencer sa semaine en débarquant aux urgences... Sur Instagram ce lundi 15 juin 2020, la candidate sulfureuse des Marseillais a suscité l'inquiétude auprès de sa communauté en partageant une photo d'elle sur un brancard, le genou droit visiblement invalide. "Je suis tellement dégoûtée... Je vous donne de mes nouvelles bientôt", commente-t-elle cette publication, intrigant ses fans. Après un silence de quelques heures, Océane réapparaît enfin sur la Toile. À travers une nouvelle photo, elle dévoile sa jambe immobilisée par une attelle et béquilles à la main : "Après cinq heures passées aux urgences, me voici enfin rentrée avec un pronostic de fracture et le marathon des examens ne fait que commencer. Merci à tous pour votre soutien."

Mais alors qu'a-t-il bien pu arriver à Océane ? En story, elle a fini par apporter quelques éléments de réponses à ses fans soucieux. Avec beaucoup de difficulté à retenir ses larmes, elle raconte : "Ce matin, j'ai eu un accident. Mon pied est resté bloqué dans le métro, en voulant le retirer, ma rotule s'est déplacée. Je n'arrive pas trop à en parler, ça me saoule." Résultat, ce contretemps lui vaut de rester "en attelle pendant un mois et ensuite rééducation pendant deux mois." Pire encore, Océane risque bien de devoir subir une opération, à son grand désespoir. "Selon les résultats du scanner, il y a de fortes chances... J'aurai la réponse mercredi", indique-t-elle, abattue.

Son prochain tournage compromis ?

Océane est d'autant plus peinée qu'elle s'était remise au sport le jour même. "J'ai voulu reprendre l'entraînement ce matin, pleine d'ambition, parce que les salles rouvraient. Et, comme par hasard, je me blesse. J'étais déjà contrariée de ne pas pouvoir faire de sport avec le confinement, j'avais hâte de reprendre, et je me blesse en allant au sport." Un fâcheux coup du hasard qui lui fait désormais revoir sa manière de prendre le métro et surtout, il s'agit pour elle d'avertir ses followers sur ses dangers. "Tout ça pour vous dire, faites attention en prenant les transports, un accident peut très vite arriver. J'ai fait l'erreur d'avoir mes écouteurs et je n'ai pas entendu les portes du métro se refermer et mon pied s'est bloqué. Je me suis tapé une fracture en voulant le retirer... Après, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y avait même pas de sécurité et mon pied, si je n'arrivais pas à le retirer, clairement je partais avec."

La blessure survient au pire des moments puisqu'elle pourrait bien compromettre son prochain tournage. En effet, la belle brune qui a créé beaucoup de remous au sein de la relation entre Benjamin et Alix était annoncée au casting de la prochaine saison des Marseillais VS Le Reste du monde. Le confinement levé, la production espère pouvoir enregistrer ces nouvelles aventures à compter du mois de juillet prochain. Si Océane n'est pas totalement remise d'ici là, elle devrait alors renoncer à sa participation. Réponse dans les prochains jours à venir...