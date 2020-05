Les Marseillais - Océane décriée : sa famille subit un acharnement violent

Les problèmes ! Océane en a eu son lot lors de sa toute première participation aux Marseillais. Et pour cause, la belle et grande brune a fait tourner des têtes, parfois un peu trop, ce qui lui a valu de devenir la bête noire des réseaux sociaux. En effet, Océane a joué un jeu de séduction dangereux avec Benjamin Samat, qui était encore en couple avec Alix à ce moment-là. Cette dernière a d'ailleurs eu un geste violent envers sa rivale en découvrant le pot aux roses, se faisant alors exclure du tournage.

Accusée de tous les maux, Océane subit aujourd'hui un acharnement violent sur la Toile. Un acharnement qu'elle partage malheureusement avec les membres de sa famille, criblés d'insultes, comme l'a confié sa soeur jumelle, Marine, lors d'une interview avec Gossip Room. "Ça a été super dur pour ma mère. Du coup, elle n'a plus Instagram parce qu'ils se sont acharnés sur elle. C'était dur pour mon frère, pour ma soeur, pour moi, pour tout le monde. Je n'aime pas qu'on s'acharne sur Océane parce que de base, elle a un bon fond."

On ne regarde pas les épisodes

Résultat, le visionnage des épisodes chaque soir de la semaine est totalement exclu : "On ne regarde pas. Parce que je pense que ma soeur s'en est pris assez plein la tronche sur les réseaux sociaux (...) puis ma mère n'a surtout pas envie, elle n'aime pas voir sa fille se faire un peu descendre à la télé et tout. On évite de regarder, parce qu'après, avec ma soeur, on s'engueule", a-t-elle indiqué.

Pourtant, Alix avait tenté d'appeler au calme vis-à-vis d'Océane. "J'aimerais juste que les gens arrêtent de l'insulter", sommait-elle sur Instagram. De son côté, Benjamin Samat se refuse à tout commentaire à ce sujet. Il assurait d'ailleurs lui aussi s'abstenir de regarder les épisodes. Il faut dire que ce dernier tournage a été "le plus difficile de toute (sa) vie" comme il l'expliquait au micro de Purepeople.com.