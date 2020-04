Les Marseillais : Alix virée du tournage après un geste violent, elle s'explique

Entre Alix et Benjamin, l'affaire a tourné au vinaigre. Après un an d'amour, ils ont décidé de mettre un terme à leur histoire. La raison ? Le jeune homme lui a été infidèle lors du tournage de la dernière saison des Marseillais aux Caraïbes, laquelle est actuellement en diffusion sur W9. En effet, alors qu'Alix n'était pas encore arrivée au Mexique, Benjamin a joué à un jeu dangereux de séduction avec Océane, la petite nouvelle de l'équipe de fratés.

Alix n'a pas mis longtemps à découvrir le pot aux roses et a offert aux téléspectateurs des scènes de ménages mémorables. Problème, lors de l'épisode du mercredi 22 avril 2020, la jolie brune s'est un peu trop emportée. Lors d'une nouvelle altercation avec Océane en pleine activité de tyrolienne, Alix n'a pas su se contrôler et a fini par lever la main sur sa rivale. Un geste impardonnable qui, bien qu'il n'a pas été montré à l'écran, lui a valu de se faire exclure du tournage. Le soir de la diffusion, elle s'est saisie de ses réseaux sociaux pour apporter sa version en toute honnêteté. "Oui, je lui ai mis une droite dans son casque (...) j'étais très énervée", a-t-elle reconnu. Mais bien qu'elle soit toujours très remontée contre Océane, Alix regrette de ne pas avoir su lui tourner le dos. "Elle a pris ma politesse pour de la gentillesse (...) c'est une pauvre fille pour moi. Je lui ai mis une patate parce que je n'ai pas su me contrôler et c'est un tort de ne pas savoir contrôler ses nerfs."

Ça aurait pu aller encore plus loin

En ce sens, l'ex de Benjamin comprend le choix de la production des Marseillais de l'avoir écartée de la suite de l'aventure. "C'était très bien parce qu'il fallait que je parte sinon ça aurait pu aller encore plus loin", a-t-elle déclaré. Et, même si elle reçoit le soutien inconditionnel de sa communauté, laquelle n'hésite pas à s'attaquer à la soeur jumelle de Marine El Himer, Alix appelle au calme. "Je ne veux pas que vous fassiez l'apologie de ça (...) J'aimerais juste que les gens arrêtent de l'insulter".

De son côté, Benjamin Samat préfère ne pas s'exprimer à ce sujet. Il assurait d'ailleurs dernièrement ne même pas regarder les épisodes. Il faut dire que ce dernier tournage a été "le plus difficile de toute (sa) vie" comme il le confiait au micro de Purepeople.com lors de la conférence de presse du programme en février dernier. "Il a été très compliqué par rapport à Alix, à toutes les histoires qui ont tourné autour", explique-t-il. Et pour lui de confirmer leur rupture : "Je pense qu'elle était inévitable. La relation n'était plus saine. Au final, l'aventure a fait ressortir tout ce qui n'allait pas. (...) Cette rupture est celle qui m'a fait le plus mal mais je me dis qu'il y a peut-être quelque chose de mieux qui va arriver." En attendant, il se résigne à passer pour "le méchant"...