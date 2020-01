Les Marseillais : Benjamin et Alix séparés, une nouvelle candidate en cause ?

Les Marseillais sont bientôt de retour sur nos écrans ! Le 17 février prochain, la célèbre bande de fratés sera à l'honneur sur W9 pour une neuvième saison événement. Julien Tanti, Manon Marsault, Paga, Kevin Guedj, Carla Moreau et les autres s'envolent cette année au Mexique après une brève escale à Dubaï pour rendre visite à Jessica Thivenin et Thibault Garcia.

Mardi 28 janvier, la chaîne a dévoilé le prégénérique sur son compte Instagram officiel. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur la rupture soudaine entre Benjamin et Alix après un an d'amour. À en croire les premières images, le beau brun serait peut-être allé trop loin avec une nouvelle candidate, arrivée sur place bien avant Alix. "Océane la tombeuse de Tulum", la surnomme même Kevin. On constate alors que Benjamin et la jeune femme en question vont rapidement se rapprocher, notamment au cours d'un shooting photo. Et, vraisemblablement, "des secrets mal gardés vont éclater", indique la voix off. Ainsi, dès l'arrivée d'Alix au Mexique, une dispute va éclater et cette dernière va déchirer un poster de Benjamin et Océane. "Ce que tu m'as fait Benji, je ne te le pardonnerai jamais", lance-t-elle à son désormais ex lors d'une confrontation. Une séparation qui va incontestablement bouleverser Benjamin. "J'ai du mal à me dire que je suis célibataire", explique-t-il face caméra.

Pour rappel, Alix confirmait être séparée de Benjamin le 16 janvier dernier dans sa story Instagram. Agacée qu'on lui prête des relations avec d'autres hommes dont Nekfeu, elle faisait une mise au point : "Vous n'avez pas l'air de saisir qu'on est séparé depuis peu. Dans vos esprits tordus, on saute peut-être sur le premier venu, mais perso, c'est pas mon délire."