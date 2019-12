Benjamin et Alix (Les Marseillais) séparés ? Ils ne se "supporteraient" plus

Que se passe-t-il entre Alix et Benjamin ? Les deux amants terribles de la télé-réalité se seraient encore une fois séparés. C'est le bruit qui court depuis de nombreux jours maintenant sur les réseaux sociaux. Il faut dire que le Marseillais et sa belle ont quelque peu semé le doute en retirant toutes les photos de leur couple d'Instagram. Pire encore, ils se sont "unfollowés". Un véritable affront dans le monde virtuel qui laisse penser que l'amour n'y est plus. Pourtant, en novembre dernier, Benjamin et Alix célébraient avec joie leur premier anniversaire. "A notre première année. Elle n'aura pas été des plus faciles, mais elle ne sera pas la plus belle non plus... Nous en avons traversé des épreuves, et aujourd'hui nous sommes là... Il ne nous reste que le meilleur à vivre à présent. Merci d'être l'homme que tu es. Je t'aime", inscrivait tendrement la jolie brune.

Pour l'heure, aucun des deux ne s'est exprimé sur une possible rupture. Néanmoins, un de leurs proches se serait confié à leur sujet auprès du compte Instagram @aka.tvshow. "Ce couple est très amoureux l'un de l'autre, mais le problème c'est que comme vous avez pu le voir, Alix est très sanguine et parfois hausse le ton sur Benji et le dénigre, le rabaisse et lui parle mal. On a déjà vu dans Les Marseillais en Asie, et le cross cette année, les nombreux clashs ont éclaté entre les deux. (...) à cause de ça et bien d'autres raisons, le couple ne se supporte plus." Mais tout ne serait pas perdu pour autant. À en croire la source anonyme, Benjamin et Alix sont toujours dans la vie de l'un et de l'autre. "Ils vivent toujours ensemble car la maison appartient aux deux. (...) C'est pour cela qu'ils sont toujours dans la même maison. Et pour Noël, oui ils l'ont passé ensemble car malgré tout, Alix fait partie de la famille de Benji et d'ailleurs, Alix n'a plus de réel contact avec sa famille, mis à part sa mère et quelques cousin(e)s."

Pour rappel, c'est en 2018 que Benjamin et Alix se rencontraient pour la première fois sur le tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde. Depuis, ils ont essuyé beaucoup de ruptures et de réconciliations. Reste à espérer pour leurs fans de les voir se rabibocher une nouvelle fois.