Les Marseillais - Benjamin amoureux d'Alix : le couple passe un nouveau cap

Alix et Benjamin n'ont jamais été aussi heureux. Après de longs mois à se tourner autour, le couple a finalement cédé aux lois de l'amour. Depuis, ils se trouvent sur un petit nuage. Sur les réseaux sociaux, ils n'hésitent d'ailleurs jamais à étaler leur bonheur au grand jour à coup de photos sexy ensemble.

Ce mardi 12 novembre 2019, les tourtereaux fêtaient un événement tout particulier : un an de relation. Un grand cap pour la jolie Alix, âgée de 25 ans, qui s'est empressée d'adresser un tendre message à celui qui partage sa vie. "A notre première année. Elle n'aura pas été des plus faciles, mais elle ne sera pas la plus belle non plus... Nous en avons traversé des épreuves, et aujourd'hui nous sommes là... Il ne nous reste que le meilleur à vivre à présent. Merci d'être l'homme que tu es. Je t'aime." En photo, la jeune femme a opté pour une photo tout aussi adorable : elle y apparaît en train d'offrir un doux baiser sur la joue de Benjamin alors qu'ils profitent d'un bain de soleil.

En commentaire, le beau gosse des Marseillais a simplement répondu "je t'aime" en retour. Une expression de ses sentiments plus sobre mais néanmoins très efficace. Du côté des internautes, ce fut une véritable explosion de joie. "Je vous souhaite le meilleur, vous méritez", "Mon couple préféré de tous les temps", "Honnêtement pour moi vous êtes le couple le plus beau qui est dans la télé-réalité", s'enthousiasment-ils.

Pour rappel, c'est en 2018 que Benjamin et Alix se rencontraient pour la première fois sur le tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde. Mais après un début de romance passionné, leur histoire prend fin. Alix apparaissait par la suite dans d'autres programmes télé comme Les princes et princesses de l'amour. Mais malgré ses efforts pour retrouver l'amour, elle retombait dans les bras du beau brun lors du tournage des Marseillais Asian Tour. Une love story comme on les aime !