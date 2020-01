Benjamin (Les Marseillais) : Alix confirme leur rupture et s'agace

Entre Alix et Benjamin, l'affaire a tourné au vinaigre. Après un an d'amour, ils ont décidé de mettre un terme à leur histoire. C'est la jeune femme qui a confirmé la triste nouvelle sur son compte Instagram alors que la rumeur enflait depuis quelque temps. La disparition de toutes les photos de leur couple sur leurs réseaux sociaux avait mis la puce à l'oreille des plus curieux. Face à l'engouement que suscite leur rupture, la candidate de télé-réalité est sortie du silence. "Oui, Benji et moi sommes séparés. Et c'est notre droit le plus personnel de ne pas nous exprimer à ce sujet. Car même si nous sommes publics, apprenez que notre vie privée nous appartient toujours à nous et seulement à nous", a-t-elle expliqué.

Partie se ressourcer auprès de ses amis au Canada, Alix était le sujet d'autres interrogations. La raison ? Sur place, elle a été aperçue en compagnie du rappeur Nekfeu. Il n'en fallait pas plus pour que la Toile s'enflamme à leur sujet. La goutte de trop pour la jolie brune qui a poussé un vif coup de gueule. "Oui, je suis au Canada et oui j'ai capté mon pote Doums là-bas pour son concert. C'est un ami, rien de plus. Arrêtez de m'inventer une vie, vraiment. Effectivement, Nekfeu était là, mais ce n'est pas parce que nous sommes connus tous les deux qu'il faut créer de toutes pièces des histoires imaginaires. (...) Qu'on soit clair, il n'y a pas et il n'y a jamais rien eu entre Nekfeu et moi." Très remontée, Alix a ensuite déclaré s'être sentie "forcée de remettre les pendules à l'heure", alors qu'elle souffre encore de sa séparation avec Benjamin. "Vous n'avez pas l'air de saisir qu'on est séparé depuis peu. Dans vos esprits tordus, on saute peut-être sur le premier venu, mais perso, c'est pas mon délire." Voilà qui devrait faire taire les mauvaises langues.