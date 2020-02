Les Marseillais – Benjamin séparé d'Alix : passe d'armes tendues sur les réseaux

Si certains avaient encore des doutes concernant leur rupture, Benjamin et Alix ont confirmé avec virulence ! Dimanche 2 février, les ex-amants terribles de la télé-réalité ont réglé leurs comptes sur leurs réseaux sociaux à travers un grand nombre de stories. D'un côté, Benjamin reproche à la jolie brune de ne pas venir récupérer ses affaires dans leur maison à Marseille qu'elle a quittée pour retrouver son appartement parisien et de lui avoir été infidèle, et de l'autre, Alix se défend de l'avoir trompé et menace de porter plainte après ses SMS insultants.

"Ça fait un mois qu'elle ne vit plus ici et qu'elle ne paye pas le loyer. Elle laisse ses affaires là et, en gros, elle vit à Paris et elle fait sa life (...) C'est encore chez nous ? Mais pas du tout ! Tu ne payes pas le loyer, tu ne fais rien et tu vis ta best life. Moi aussi. Donc ici, c'est chez moi ! Ses affaires, je vais les mettre dans un carton et les donner à sa meilleure amie. (...) Elle a appelé mon père et mon frère pour dire qu'elle va porter plainte pour diffamation et parce que je l'ai insultée. Je vous mets le screen. (...) Il n'y a aucune insulte. Je lui ai dit que c'était une malade et une folle et qu'elle avait un gros problème. (...) C'est une manipulatrice", dénonce Benjamin avant de revenir sur leur séparation houleuse survenue à la fin du tournage des Marseillais aux Caraïbes. "Quand je suis rentré du tournage, nous étions séparés et elle m'attendait à la maison en me demandant de réfléchir. (...) Je lui ai dit que, pour moi, c'était fini, mais que j'allais réfléchir. (...) Pendant deux jours, on cohabitait. On s'évitait un peu. (...) Elle ne supportait pas la situation, donc elle a décidé de prendre sa valise et se tailler. (...) Le lendemain, je reçois un message : 'Benji, Alix te fait cocu depuis un moment.' (...) Si elle ne m'avait pas demandé de réfléchir avant et qu'elle le fasse, je m'en fous. Mais pourquoi tu me supplies, tu pleures et, derrière, tu vas faire ça !?"

Ces propos ont fait bondir Alix, qui n'a pas tardé à répliquer. "Je ne t'ai jamais trompé avec Doums, car je ne couche pas avec mes amis, je ne suis pas quelqu'un de bizarre comme toi. (...) Benjamin me fait des menaces, m'insulte et m'invente des tromperies ! Mes affaires sont encore à Marseille le temps d'avoir mon appartement. Mais le jour où je ferai mes cartons, je disparaîtrai à tout jamais... Je viens de recevoir : 'Si tu fais la victime sur les réseaux, je t'allume !' J'ai ameuté tout le monde. (...) Je vais finir par péter un câble et porter plainte ! (...) Tu te fais passer pour un mec hyper bien, mais les gens ne te connaissent pas." Voilà un spectacle qui doit ravir les internautes...