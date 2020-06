Marine El Himer : Proche de Benoit Paire après sa rupture avec Julien Guirado

Il s'agit en tout cas d'une très bonne nouvelle pour Marine qui avait beaucoup souffert lors de sa précédente relation avec Julien Guirado. Violent, le jeune homme avait pris l'entière responsabilité de leur rupture et aurait même depuis commencé une thérapie psychiatrique pour soigner son impulsivité. La soeur de Marine, Océane, ainsi que leur frère Gauthier avaient également pris la parole suite à leur séparation brutale.

Très en colère contre Julien, Gauthier avait déclaré : "Nous, on voyait qu'elle était mal, elle avait maigri du visage... Elle qui était toujours joyeuse était devenue aigrie, elle s'énervait tout le temps et on ne comprenait pas. Quand je l'ai su, j'ai voulu le détruire. (...) Je pars du principe que ce genre de conna*** il faut les dénoncer parce qu'il y a frapper et frapper... Et d'après ce que Marine m'a dit, et j'ai vu les photos aussi, ce n'était pas des petites gifles. J'en parle pour que les gens sachent qui il est vraiment. Les femmes à qui ça arrive, ayez la force d'en parler."