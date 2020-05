Julien Guirado violent envers son ex : il confirme et révèle se "faire soigner"

Julien Guirado a-t-il été violent envers Marine El Himer ? Après plusieurs mois de relations, le couple se séparait soudainement en avril dernier sans en expliquer les raisons. Mais il y a quelques jours, la belle brune a fait savoir que son désormais ex avait exercé des pressions psychologiques à son égard. Des confidences troublantes qui ont poussé son frère Gauthier à faire des accusations très graves. En effet, le jeune homme a dénoncé l'attitude violente de Julien Guirado envers sa soeur, et même les femmes en général. "Ce genre de conna***, il faut les dénoncer parce qu'il y a frapper et frapper... Et d'après ce que Marine m'a dit, et j'ai vu les photos aussi, ce n'était pas des petites gifles. J'en parle pour que les gens sachent qui il est vraiment", balançait-il.

Ses propos ont rapidement fait le tour de la Toile, suscitant la colère des internautes envers Julien Guirado. Ce dernier n'a alors eu d'autre choix que de s'exprimer sur le sujet. Dans la soirée de jeudi 14 mai 2020, le candidat de télé-réalité a même confirmé avoir été violent. "Dans tout ce qui a été dit, il y a des vérités. Oui j'ai eu des gestes déplacés, oui je suis allé trop loin. Vis-à-vis de Marine, j'ai fait des choses qu'un homme ne doit pas faire et je m'en excuse", a-t-il reconnu.

Mes vieux démons ont pris le dessus

Et d'ajouter, ému : "Je suis en train de me soigner pour gérer cette impulsivité et ce surpassement d'émotions. Rien n'est excusable, rien n'est tolérable. (...) Mes vieux démons ont pris le dessus. C'est une histoire qui devait rester dans le privé." S'il n'espère plus aucun retour de flamme, Julien Guirado rappelle toutefois ses sentiments pour Marine. "J'aime Marine et le premier qui est triste, déçu, c'est moi. J'essaie d'aller mieux. Je m'excuse tous les jours. Je l'aimais réellement et, malheureusement, je l'aime encore. Marine n'y est pour rien."

La soeur jumelle d'Océane a suivi avec attention sa prise de parole. Bouleversée par l'ampleur qu'a prise toute cette histoire, elle appelle au calme en larmes : "Il n'y a pas eu que du mauvais dans notre relation. Julien a un problème, mais, indirectement, ce n'est pas de sa faute. (...) Il y a beaucoup de sentiments et pour lui et pour moi, donc ça me fait vraiment mal au coeur, tout cet acharnement. Je remercie mon frère quand même d'avoir pris la parole, mais ça va trop loin. Je ne veux plus qu'on en parle."